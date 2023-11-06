7 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف حي الجنينة برفح

أفادت الإذاعة الفلسطينية بسقوط 7 شهداء وإصابة أكثر من 40 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف حي الجنينة في رفح، جنوبي قطاع غزة.

ومساء اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الغارات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 10 آلاف و22 فلسطينياً بينهم 4 آلاف و104 أطفال في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تعرض تجمع المستشفيات في حي النصر، شمال غرب مدينة غزة، لضربات جوية ومدفعية إسرائيلية، ودمر القصف الإسرائيلي الطابق الثالث من مستشفى الرنتيسي للأطفال، كما ألحق أضراراً بمستشفى النصر للأطفال، الذي يعد أكبر مستشفى للأطفال في القطاع.

و استهدف القصف الإسرائيلي مستشفى النصر للعيون، ومستشفى الأمراض النفسية والعقلية.