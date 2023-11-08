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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلب عاجل من أحمد موسى بعد تهديد إسرائيل بقصف غزة بالقنابل النووية.. ومخطط صهيوني جديد بعد رفض تهجير الفلسطينيين| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي

 

معلومات خطيرة.. مخطط صهيوني جديد بعد رفض تهجير الفلسطينيين| فيديو

كشف خالد خيري محلل سياسي ومتخصص في شؤون الشرق الأوسط، عن أن صحيفة نيويورك تايمز فضحت مخطط إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، موضحا أن إسرائيل حاولت إقناع أمريكا أنها تريد تهجير الفلسطينيين من أجل حماية المدنيين. 

 

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يشهد تقلبات جوية، ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وكذلك وجود شبورة مائية أو ارتفاع معدلات الرطوبة. 

 

منذ اللحظة الأولى|خالد عكاشة: أمريكا تسوق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جميع الأطراف الإسرائيلية والامريكية تتحدث عن عدم وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن هذا يعني الأحتلال الإسرائيلي يحاول أن يجعل أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية شبه مستحيل.

 

أحمد موسى يروي قصة مؤثرة عن المعاناة في غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم تغلق أبوابها أمام الأشقاء تحت أي ظرف من الظروف، وعلى الرغم من كل ما تعانيه من الأزمة الاقتصادية ألا أنها لا تستطيع أن ترفض مساعدة الأشقاء.

 

طلب عاجل من أحمد موسى بعد تهديد إسرائيل بقصف غزة بالقنابل النووية

طالب الإعلامي أحمد موسى، الدول العربية والإسلامية بضرورة التحرك خلال الفترة المقبلة للضغط على المجتمع الدولي بشأن التصريحات الخاصة بالسلاح النووي خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن حكومة نتنياهو خرج منها وزير يتحدث رسميا عن ضرب غزة بالقنابل النووية أي أنه يمتلك تلك القوة المحرمة. 

 

تطبق غدا.. شعبة الدخان تفجر مفاجأة بشأن أسعار السجائر الجديدة

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، آخر تطورات الأسعار الجديدة لعلب السجائر، مشيرا إلى أن هناك قوائم جديدة بالأسعار تظهر بعد الساعة 12 مساء اليوم الثلاثاء.

 

الصحة: توقيع الكشف الطبي على كافة الأطفال مرضى السرطان القادمين من غزة

أعلنت وزارة الصحة، استقبال 12 طفلا فلسطينيا من المصابين بالسرطان عبر معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.

 

مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال لا يحترم القانون الدولي وغزة تتعرض لحرب إبادة

علق محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

الخارجية الأمريكية: لا ندعم أي نقل قسري للفلسطينيين خارج غزة

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تدعم أي نقل قسري للفلسطينيين خارج غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

 

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