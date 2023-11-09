دوري أبطال أوروبا: يونيون برلين يخطف نقطة تاريخية من نابولي.. واشتباكات عنيفة بين المشجعين

حقق يونيون برلين تعادلا غير متوقع 1-1 مع نابولي في دوري أبطال أوروبا مساء أمس الأربعاء، منهيًا سلسلة هزائمه التي استمرت 12 مباراة في جميع المسابقات، لكن ذلك لم يكن كافيًا للحفاظ على آمال فريق البوندسليجا في التأهل إلى دور الـ16.

وحصد يونيون برلين الألماني نقطته الأولى في تاريخ مشاركاته بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه نابولي الإيطالي 1-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة.

يونيون برلين يتعادل بعد 12 هزيمة

ووضع رجال المدرب السويسري أورس فيشر حداً لسلسلة من 12 هزيمة متتالية وخرجوا بتعادل صعب بصلابتهم الدفاعية مع بطل إيطاليا.

وافتتح ماتيو بوليتانو التسجيل لنابولي (39)، قبل أن يدرك العاجي دافيد فوفانا التعادل ليونيون برلين (52).

لكن رغم هذا التعادل، بقي يونيون برلين في قاع ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق ست نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني خلف المتصدر ريال مدريد (9 نقاط) الذي يلعب لاحقاً مع براغا البرتغالي.

وظنّ نابولي أنه سجل هدف السبق في المباراة عندما حوّل البرتغالي ماريو روي عرضية من الجهة اليسرى إلى قلب منطقة الجزاء، ارتقى لها القائد جوفاني دي لورنتسو وحوّلها برأسه أمام المرمى ليتابعها الكاميروني أندري فرانك أنجويسا برأسه أيضاً في المرمى (30).

إلغاء هدف

لكن الهدف سرعان ما ألغى بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر)، لوجود خطأ على دي لورنتسو (33).

وأعاد نابولي الكرّة بعد تسع دقائق ومن عرضية روي نفسه، حوّلها بوليتانو بصدره في المرمى وسط عجز الحارس الدنماركي فريديريك رونو عن صدها، ليتقدّم بطل إيطاليا بهدف نظيف (39).

وقبيل انتهاء الشوط الأوّل، أهدى جاكومو راسبادوري الضيوف ركلة حرة من مشارف منطقة الجزاء لكن تسديدة الكرواتي يوسيب يورانوفيتش القوية اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس أليكس ميريت (45+7).

وفي الشوط الثاني من المباراة، ظهر النادي الألماني بصورة مغايرة، فبعد إضاعة هدف محقق بطريقة غريبة من نابولي، عندما راوغ الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الدفاع من الجهة اليمنى وحوّل تمريرة إلى داخل المنطقة تهاون البولندي بيوتر جيلينسكي في تسديدها ثم عاد بوليتانو وسدد برعونة ليوقف المدافع الفرنسي جيروم روسيون الكرة ويمررها أمامية طويلة إلى فوفانا الذي مرر إلى السورينامي شيرالدو بيكر فسدد الأخير وصدّها ميريت، لتعود وتصل إلى فوفانا الذي أسكنها الشباك (52).

وانتفض يونيون برلين بعد الهدف، وكاد يضيف الثاني في أكثر من مناسبة، أبرزها في الدقيقة 55 عن طريق بيكر، ليبقى التعادل سيّد الموقف.

وتوقفت المباراة لفترة وجيزة في منتصف الشوط الثاني بعد أن ألقت جماهير بنفيكا الألعاب النارية. وفي وقت سابق، تم اعتقال ثلاثة مشجعين بعد اشتباكات عنيفة بين مشجعي الفريقين، حسبما أكدت الشرطة المحلية.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن 11 مشجعا ألمانيا ألقي القبض عليهم في أعقاب أعمال شغب اندلعت في إيطاليا قبل مواجهة نابولي مع يونيون برلين.