مفاجأة مدوية للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة داخل نادي الزمالك، بعد الفوز على بيراميدز.

وكتب أحمد حسن: “إدارة الزمالك تصرف مكافآت إضافية للاعبين بعد الفوز على بيراميدز”.

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقان متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3، في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين.

وكان بيراميدز نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي، الظهير الأيسر، في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الإضافي للقاء، ثم تعادل ناصر منسي للأبيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقان في إحراز هدف لكل منهما في الوقت الإضافي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي 1-1.