عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أرخص سيارة "اوتوماتيك" في مصر.. كيا ريو 2013 "هاي لاين" بهذه القيمة.. أحدث أسعار رينو وكيا

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بعد الزيادة الجديدة .. أسعار رينو اوسترال 2024 في مصر |صور

شهدت السيارة رينو اوسترال موديل 2024، زيادة سعرية جديدة خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة تتراوح بين 160 الف و180 الف جنيه، وذلك بحسب الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة، التي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

 

أحدث أسعار كيا أكسيد 2024 في مصر.. صور

ارتفعت الاسعار الرسمية للسيارة كيا اكسيد موديل 2024 من جديد، حيث شهدت هذه النسخة زيادة قدرها 160 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المحلي، من هذه السيارة والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر ذات المظهر الرياضي، وبذلك اصبحت اسعارها الرسمية تبدأ من مليون و309.900 جنيه.

أسعار بيجو 2008 موديل 2024 الجديدة فيس ليفت.. صور

ارتفعت اسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2024 بشكلها الجديد المقدم في السوق المصري "فيس ليفت"، حيث شهدت هذه النسخة زيادة إجمالية قدرها 110 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي للفئة الرياضية.

 

أسعار كيا سورينتو الجديدة بالسوق المصري .. صور

شهدت السيارة كيا سورينتو الجديدة زيادة سعرية رسمية وصلت إلى 500 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة الرياضية الشهيرة، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

 

أرخص سيارة صينية من "ساوايست" بالسوق المصري .. اعرف سعرها

تعتبر السيارة DX3 هي ارخص اصدارات علامة ساوايست التجارية المقدمة في السوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع اطلالة خارجية تنتمي إلى الفئة الرياضية، وتحت موديل 2023.

بزيادة 160 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ "رينو ميجان" في مصر

شهدت السيارة رينو ميجان موديل 2023، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث ارتفعت اسعار فئة الـ 1600 CC بقيمة قدرها 110 الف و125 الف و110 الف و115 الف جنيه، بتسلسل الفئات الاربعة، بينما شهدت فئة الـ 1300 CC تيربو، زيادة إجمالية تتراوح بين 95 الف حتى 160 ألف جنيه.

كيا ريو 2013 "هاي لاين" أوتوماتيك .. للبيع بهذا السعر

تعتبر السيارة كيا ريو، واحدة من أشهر الاصدارات التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية للسوق المصري، حيث ظهرت هذه النسخة محليًا باطلالة السيدان، ولكنها اشتهرت بتصميم الهاتشباك، مع اعتمادها على باقة من التجهيزات الفنية والتقنية بحسب الفئة المقدمة.

أرخص سيارة "اوتوماتيك" في مصر .. تبدأ من 430 ألف جنيه

تعتبر السيارة بروتون ساجا هي ارخص سيارة أوتوماتيك مقدمة بالسوق المصري، حيث مازالت اسعارها الرسمية تبدأ من 430 الف جنيه، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات وهم STANDARD وpremium تحت موديلات 2022.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات اسعار السيارات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

حكاية صائد البطولات وتدريب الزمالك وسر تواجد طارق حامد في القلعة البيضاء| تفاصيل

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

الأمن يسيطر على أفعال شغب الالتراس الأهلاوي من " القاهرة - الجونة"

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| إرشادات بسيطة لعلاج برومة السيارات.. أسعار بي ام دبليو X7 موديل 2024 الجديدة

أخبار السيارات.. نصائح لتنظيف المصابيح الأمامية للسيارة.. الفرق بين هيونداي اكسنت RB وسيتروين سي إليزيه 2023

أخبار السيارات| بـ 85 ألف جنيه أرخص سيارة "هاتشباك" من كيا.. وسعر أرخص مرسيدس 2023..5 سيارات يابانية زيرو تبدأ من 490 ألف جنيه

أخبار السيارات| أسباب خروج الهواء البارد من تكييف السيارة في الشتاء.. مقارنة بين سانج يونج تيفولى XLV وجيتور X70 موديل 2023

أخبار السيارات.. 5 سيارات عائلية زيرو تبدأ من 590 ألف جنيه.. اشتري تويوتا كورولا أوتوماتيك بـ 200 ألف جنيه.. ارخص سيارة اوبل 2024

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات فرنسية "زيرو" في مصر..سعر ارخص سيارة تقدمها هيونداي "اعرف سعرها"

أخبار السيارات| مقارنة بين ليب موتور T03 وسكودا فابيا 2023.. إرشادات لحماية سيارتك من السرقة

أخبار السيارات| اقتن سيارة أحلامك بعد تفعيل مبادرة المصريين بالخارج.. عربية ثابتة وجودها وبـ45 ألف جنيه| اعرفها

ترشيحاتنا

ميلاد جزيرة جديدة في قلب المحيط .. تفاصيل

أزمة غزة تذيب الجليد السياسي بالمنطقة.. لقاءات تاريخية للرئيس السيسي في الرياض

وزير الخارجية السعودى: يجب وقف إطلاق النار فورًا ووصول المساعدات لغزة

التدوير له حدود| انتقاد مثير من نبيل الحلفاوي لـ«كولر» بسبب مباراة الجونة

آخرهم بلحاج والقندوسي .. نجوم فشلوا في الأهلي والزمالك ونجحوا خارج الناديين

بالأسماء والرتب.. إسرائيل تعلن مقتل 5 جنود في معارك شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مربى الفراولة الدايت

وفاة فنان مصري بالسرطان| من هو؟.. وأهم أعراض المرض

اليوم العالمي للسناجل .. ما قصته وسر اختياره؟

لعلاج الأنيميا.. مشروب سحرى من البنجر والتفاخ

فيديو

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

بكاء وزغاريد.. ليلى علوي تثير الجدل في حفل زفاف ابنة شقيقها

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ