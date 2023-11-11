أخبار السيارات| أرخص سيارة "اوتوماتيك" في مصر.. كيا ريو 2013 "هاي لاين" بهذه القيمة.. أحدث أسعار رينو وكيا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت السيارة رينو اوسترال موديل 2024، زيادة سعرية جديدة خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة تتراوح بين 160 الف و180 الف جنيه، وذلك بحسب الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة، التي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

ارتفعت الاسعار الرسمية للسيارة كيا اكسيد موديل 2024 من جديد، حيث شهدت هذه النسخة زيادة قدرها 160 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المحلي، من هذه السيارة والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر ذات المظهر الرياضي، وبذلك اصبحت اسعارها الرسمية تبدأ من مليون و309.900 جنيه.

ارتفعت اسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2024 بشكلها الجديد المقدم في السوق المصري "فيس ليفت"، حيث شهدت هذه النسخة زيادة إجمالية قدرها 110 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي للفئة الرياضية.

شهدت السيارة كيا سورينتو الجديدة زيادة سعرية رسمية وصلت إلى 500 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة الرياضية الشهيرة، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

تعتبر السيارة DX3 هي ارخص اصدارات علامة ساوايست التجارية المقدمة في السوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع اطلالة خارجية تنتمي إلى الفئة الرياضية، وتحت موديل 2023.

شهدت السيارة رينو ميجان موديل 2023، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث ارتفعت اسعار فئة الـ 1600 CC بقيمة قدرها 110 الف و125 الف و110 الف و115 الف جنيه، بتسلسل الفئات الاربعة، بينما شهدت فئة الـ 1300 CC تيربو، زيادة إجمالية تتراوح بين 95 الف حتى 160 ألف جنيه.

تعتبر السيارة كيا ريو، واحدة من أشهر الاصدارات التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية للسوق المصري، حيث ظهرت هذه النسخة محليًا باطلالة السيدان، ولكنها اشتهرت بتصميم الهاتشباك، مع اعتمادها على باقة من التجهيزات الفنية والتقنية بحسب الفئة المقدمة.

تعتبر السيارة بروتون ساجا هي ارخص سيارة أوتوماتيك مقدمة بالسوق المصري، حيث مازالت اسعارها الرسمية تبدأ من 430 الف جنيه، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات وهم STANDARD وpremium تحت موديلات 2022.