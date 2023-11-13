سقوط أمطار على القاهرة.. ظاهرة جوية تضرب مصر وتحذير لسكان هذه المحافظات

تشهد عدة محافظات موجة من الاضطرابات والتقلبات في حالة الطقس نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والتي يصاحبها سقوط أمطار خاصة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري.

الطقس

الظاهرة الجوية الخطيرة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الأجواء المتوقعة، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكون الشبورة المائية تكون كثيفة أحيانا قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ووصفت الأرصاد الجوية الشبورة المائية بـ “الظاهرة الجوية الخطيرة”، مشددة على قائدي المركبات بضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم الاثنين، تستمر فيه حالة الأجواء المتوقعة اليوم على كافة المحافظات والمدن المصرية، حيث تستمر الحالة الجوية الممطرة والصواعق الرعدية على عدد من المناطق على فترات متقطعة.

وكشفت خرائط الطقس عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة، وسقوط الأمطار في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، وسط توقعات باستمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وجنوب سلال البحر الأحمر.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين الاحتماء بمداخل العمارات السكنية أثناء سقوط الأمطار وتجنب القيادة إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة منعا لوقوع حوادث الصعق، وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أو الأشجار المرتفعة.

بيان حالة الطقس

فرص سقوط الأمطار

ومن المتوقع سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40 إلى 50% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كشفت هيئة الأرصاد عن انخفاض في درجات الحرارة خلال الـ 6 أيام المقبلة اعتبارا من اليوم الإثنين وحتى السبت المقبل.

وقالت الأرصاد في بيانها: تشهد البلاد خلال الفترة المشار إليها، طقسا مائلا للحرارة غائما نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية ومائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على سيناء وجنوب الصعيد، ولطيفا ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

ومن المتوقع بحسب بيان الأرصاد الجوية أن تتعرض بعض المناطق لنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة من بينها القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة والسواحل.

وأشارت إلى سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا، غدا الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبًا، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال ووسط سيناء ومدن القناة، تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما كشفت هيئة الأرصاد، بيان حالة الطقس حيث تنتشر شبورة مائية من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد، على سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتحدثت عن وجود نشاط للرياح، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان طقس الأسبوع، حيث تنتشر شبورة مائية من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 8 صباحًا تقريبًا، من الخميس حتى السبت، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تقلبات جوية

تعمق المنخفض الجوي

وفي هذا الصدد، حذرت الدكتورة منار غانم عضو المرصد الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة أثناء النهار خلال الفترة المقبلة، مصاحب لتزايد فرص تساقط الأمطار في أماكن متفرقة على جميع أنحاء الجمهورية مع اختلاف كميتها ما بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا.

وقالت غانم ـ في تصريحات لها: إنه غدا الثلاثاء يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا بشكل كبير فسيكون هناك مزيد من انخفاضات في درجات الحرارة وستكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 26 و27 درجة مئوية فترة النهار مع وجود فرص كبيرة لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية.

وتابعت أن معظم محافظات الجمهورية ستشهد هطول أمطار، وأن محافظات شمال ووسط الصعيد هي المعرضة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية، محذرة من احتمال حدوث سيول وتراكم مياه الأمطار في بعض المناطق.

ونصحت غانم بضرورة متابعة النشرة الجوية بشكل يومي والتعرف على أماكن سقوط الأمطار وكميتها، مع مراعاة نوعية الملابس بشكل كبير مضيفة الطقس سيشهد برودة خلال الأيام المقبلة خاصة مع نهاية الأسبوع خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر ينبغي ارتداء ملابس خريفية أو اصطحاب جاكت خفيف.

كما نصحت مع سقوط الأمطار بالابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية الموجودة بالشوارع وألواح الكهرباء، خاصة في الأماكن التي يكون فيها سحب رعدية بسبب مصاحبتها لرياح هابطة تزود من سرعات الرياح على سطح الأرض مما يؤدى إلى إثارة الرياح والأتربة.

الدكتورة منار غانم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 22.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17.

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19.

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 22.

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.