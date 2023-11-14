أوسوريو يطلب 100 ألف جنيه سُلفة من أمير مرتضى منصور | تفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس الجلسة التي عقدها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدرب السابق لنادي الزمالك، مع أمير مرتضى منصور.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد» أن أمير مرتضى منصور، نجل رئيس الزمالك السابق، تقابل صدفة مع المدرب السابق للأبيض، أوسوريو، في المطعم، وتحدثا حول نتائج الفارس الأبيض.

سلفة 100 ألف

وأكد حتحوت، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، طلب الحصول على سلفة من أمير مرتضى منصور، بقيمة 100 ألف جنيه، على أن يسددها؛ عقب حصوله على مستحقاته لدى الأبيض.

ونفى حتحوت، ما تردد ببعض وسائل الإعلام، أن يكون أمير مرتضى، سببا في تقدم أوسوريو بشكوى ضد الزمالك، مشددا على أن أمير مرتضى طالب أوسوريو خلال الجلسة بعدم شكوى الزمالك للفيفا، وأن يحرص على مقابلة حسين لبيب، رئيس النادي الجديد، خاصة وأنه رجل لطيف.