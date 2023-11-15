عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فصائل فلسطينية: قصفنا آليات عسكرية إسرائيلية وجنودا شمال غزة

حماس
حماس

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قصف آليات عسكرية وجنود الاحتلال في تلة المدفعية شمال غزة بقذائف الهاون، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

txt

وكالة الأمم المتحدة "الأونروا" تعلن مقتل 102 من موظفيها في قطاع غزة

وأضافت الفصائل الفلسطينية، أن هناك إصابات مباشرة في آليات وجنود الاحتلال نتيجة القصف المدفعي.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 53 جنديًا، منذ بدء عمليته البرية في غزة.

 

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له: "أصيب ضابط قتال من لواء 82، الفرقة 7 وجندي من لواء شاكيد، بجروح خطيرة في المعارك شمال قطاع غزة".

كما أُصيب جندي من الفوج 932 في لواء "ناحال" وقائد بمدرسة الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في المعارك شمال قطاع غزة.

غزة الفصائل الفلسطينية الأمم المتحدة الاحتلال الاسرائيلي فصائل فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

حل عاجل لأزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

أنا أنهيت حياة بابا.. القصة الكاملة لجريمة مسن الزيتون وسر سيجارة القاتل

موضوعات متعلقة

وكالة الأمم المتحدة "الأونروا" تعلن مقتل 102 من موظفيها في قطاع غزة

المونيتور: زيارة وزير الدفاع الفرنسي لمصر يعكس دور القاهرة لوقف الحرب على غزة

ترشيحاتنا

بعد اقتحامه.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر مبنى مجلس النواب في غزة

الجيش الإسرائيلي يحتجز أكثر من 200 شخص بساحة مستشفى الشفاء في غزة

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال أي أعداد من المصابين الفلسطينيين

الإعلام الفرنسي يبرز أهمية زيارة وزير الدفاع لمصر

«حكومة نتنياهو تخلت عنا».. الإعلام العبري يبرز إحباط عائلات الآسرى الإسرائيليين

لأول مرة.. الرئيس التركي يتعهد بعزل إسرائيل دوليا |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

سنبقى في أرضنا.. كلمات فلسطيني مؤثرة من شوارع مخيم الشاطىء

فيلسوف الكسل.. ألبير قصيري رفض تسلم جائزة أدبية بسبب كسله ما القصة؟

موقفتش جمبي زي مراتي الأولى.. شاهد|صور جمعت بين بوسي وهشام ربيع قبل انفصالهما

فيديو

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ