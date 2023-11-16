أخبار التكنولوجيا|رجل يشترى iPhone 15 Pro Max ويتلقى مفاجأة صادمة .. هواتف أوبو المؤهلة للحصول أندرويد 14

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تحتفل شركة شاومي Xiaomi بسنة رائعة حتى الآن في السوق الصيني حيث يباع طرازها الرائد الأحدث Xiaomi 14 مثل الكعكات الساخنة وساعد حتى في تعزيز تقييم الشركة بشكل عام.

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

سعره تحت 6000 جنيه.. تسريبات تكشف عن هاتف Note 13 الخارق

كشفت قائمة جديدة على موقع China Telecom عن أول نظرة لنا على هاتف Redmi Note 13R Pro القادم من Xiaomi.

سوق الهواتف الذكية العالمي، الذي كان في حالة ركود، يظهر بوادر التعافي بسبب إطلاق طرز جديدة من الشركات المصنعة الرئيسية مثل هواوي Huawei و شاومي Xiaomi التي أطلقت طرز رائدة من الهواتف الذكية تستحق أن تنافس العملاق آيفون.

طريقة سحرية.. إزاي تخلي موبايلك يكمل شحن معاك لآخر اليوم

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة نفاد شحن الهاتف في منتصف اليوم، مما يسبب لهم الإزعاج والضيق. ولكن هناك بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في إطالة عمر بطارية الهاتف، مما يجعلها تستمر لآخر اليوم.

يعتبر البلاك فريداي ليس اليوم لكنه في الواقع، الأسبوع المقبل لكن هذا لم يمنع OnePlus من بدء حملتها الترويجية البلاك فريداي اليوم تستمر لمدة أسبوعين من الآن ، وإليك جميع الصفقات في موقعهم الرسمي بالولايات المتحدة الأمريكية.

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

مع اقتراب البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

طرحت شركة أوبو Oppo، الإصدار التجريبي العالمي من واجهة المستخدم ColorOS 14 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14 في دول معينة، وسيكون هاتف Find N2 Flip أول من يحصل على الإصدار الثابت في منتصف نوفمبر الجاري.

في حدث نادر جدا، طلب رجل بريطاني هاتف iPhone 15 Pro Max عبر الإنترنت، ولكن عندما وصل إليه عثر على مفاجأة صادمة لم تكن في الحسبان.