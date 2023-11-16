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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|رجل يشترى iPhone 15 Pro Max ويتلقى مفاجأة صادمة .. هواتف أوبو المؤهلة للحصول أندرويد 14

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بسعر 3400 جنيه..هاتف شاومي Redmi 12 الأفضل اتباع منه 3 ملايين هاتف

تحتفل شركة شاومي Xiaomi بسنة رائعة حتى الآن في السوق الصيني حيث يباع طرازها الرائد الأحدث Xiaomi 14 مثل الكعكات الساخنة وساعد حتى في تعزيز تقييم الشركة بشكل عام.

 

الموبايل الأكثر طلبا.. عرض البلاك فريداي على سامسونج Galaxy A54 بـ8500 جنيه

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

 

سعره تحت 6000 جنيه.. تسريبات تكشف عن هاتف Note 13 الخارق

كشفت قائمة جديدة على موقع China Telecom عن أول نظرة لنا على هاتف Redmi Note 13R Pro القادم من Xiaomi.

 

وداعا iPhone.. بدائل أقوى وأرخص من شاومي وهواوي تقضي على أسطورة الآيفون

سوق الهواتف الذكية العالمي، الذي كان في حالة ركود، يظهر بوادر التعافي بسبب إطلاق طرز جديدة من الشركات المصنعة الرئيسية مثل هواوي Huawei و شاومي Xiaomi التي أطلقت طرز رائدة من الهواتف الذكية تستحق أن تنافس العملاق آيفون.

 

طريقة سحرية.. إزاي تخلي موبايلك يكمل شحن معاك لآخر اليوم

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة نفاد شحن الهاتف في منتصف اليوم، مما يسبب لهم الإزعاج والضيق. ولكن هناك بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في إطالة عمر بطارية الهاتف، مما يجعلها تستمر لآخر اليوم.

 

لمحبي الهواتف النادرة.. خصومات البلاك فريداي بقيمة 6200 جنيه على موبايلات OnePlus

 

يعتبر البلاك فريداي ليس اليوم لكنه في الواقع، الأسبوع المقبل لكن هذا لم يمنع OnePlus من بدء حملتها الترويجية البلاك فريداي اليوم تستمر لمدة أسبوعين من الآن ، وإليك جميع الصفقات في موقعهم الرسمي بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

عرض البلاك فريداي..خصم 40% على سامسونج Galaxy Watch 5

 

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

 

أقوى عروض البلاك فريداي.. اشتري موبايل Note 12 Pro الخارق بخصم 41%

مع اقتراب البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

 

مميزات ColorOS 14.. هواتف أوبو المؤهلة للحصول أندرويد 14

طرحت شركة أوبو Oppo، الإصدار التجريبي العالمي من واجهة المستخدم ColorOS 14 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14 في دول معينة، وسيكون هاتف Find N2 Flip أول من يحصل على الإصدار الثابت في منتصف نوفمبر الجاري.

 

رجل يشترى iPhone 15 Pro Max ويعثر على مفاجأة صادمة عند وصوله|فيديو

في حدث نادر جدا، طلب رجل بريطاني هاتف iPhone 15 Pro Max عبر الإنترنت، ولكن عندما وصل إليه عثر على مفاجأة صادمة لم تكن في الحسبان.

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