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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قدمت 103 أفلام في السينما | صفية العمري: معملتش فلوس من الفن.. وخايفة الموت يجي وأولادي

صفية العمري
صفية العمري

حلت الفنانة الكبيرة صفية العمري، ضيفه على الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

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صفية العمري: قدمت 103 أفلام ونجحت في الدراما والسينما.. فيديو

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

صفية العمري: خايفة من الموت يجي وأولادي بعيد عني 
أكدت النجمة صفية العمري، أنها لا تخاف من غدر الرجال أو الزمن أو النسيان من الناس ولكنها تخاف من لحظة معينة تأتي لها ولا يكون أبناؤها بجانبها في إشارة منها إلى الموت، قائلة: "مش بخاف من غدر الرجالة ولا الزمن واللي بخاف منه تيجي لحظة وولادي بعيد عني وميكنوش جنبي".

وأضافت صفية العمري أن هذه اللحظة التى تخاف منها وغير ذلك لا تعطي له اعتبارا، متابعة: "ولا أي حاجة في الدنيا تانية والزمن غدار والدنيا ملهاش أمان وعمري ما عملت حساب للزمن".

 

صفية العمري: معملتش فلوس من الفن.. والسينما زمان راقية وهادفة
أكدت الفنانة الكبيرة صفية العمري، أنها لم تحقق ثروة مالية من العمل في الفن طوال تاريخها الفني، قائلة: "مقدرتش أحقق ثروة من الفن ومكناش بنفكر في المادة خالص وكنا بنحب نشتغل للفن".

وروت صفية العمري، موقف حصل لها خاص بالأجور، قائلة: "لما خلصت مسلسل ليالي الحلمية جالي مسلسل هوانم جاردن سيتي ولقيت أجري صغير قوي وكان مهين قوي فقلت لهم معقولة فالناس قالوا لي انتي غلطانة المفروض ترفعي أجرك".


صفية العمري: قدمت 103 أفلام ونجحت في الدراما والسينما
أكدت الفنانة الكبيرة صفية العمري، أنها رفضت تقليد هند رستم لأنها لا تكرر ولم يظهر أحد مثلها، قائلة: "أي شخصية ناجحة بيبقى لها بصمة لا يمكن يكون لها بديل ولو حد طلب مني شخصيتي مش هينفع وكل واحد له بصمة وشخصية وكل واحد له شكل خاص".

وأشارت صفية العمري، إلى أنها قدمت 103 فيلم في السينما وحصلت على جواز في معظمهم، مضيفة: "أخذت جوائز وتاريخ كبير جدا ومقدرش أقول منجحتش في الدراما والسينما، ولكن في أدوار في الدراما مسيطرة لأنها ظلت كثيرا مع الناس".
 


صفية العمري: تعرضت لنصب وابتزاز من ناس مستغلين اسم الشيخ الشعراوي
كشفت الفنانة الكبيرة صفية العمري، عن تعرضها لعملية نصب واستخدم فيها اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلة: "حصلت لي عملية نصب مع مولانا الشيخ الشعراوي وكلمت ياسمين الخيام وقلت لها في نصب تعرضت له وفي ناس جم أخذوا فلوس باسم الشيخ الشعراوي".

عملية نصب

وأضافت صفية العمري، أنها وقتها قابلت ياسمين الخيام وحكت لها الموضوع وأن كان في عملية نصب وابتزاز، متابعة: "ياسمين الخيام كلمت الشيخ ورحنا قبلناه وحكيت له الموضوع وكان في عملية نصب وابتزاز باسم الشيخ محمد الشعراوي"، مؤكدا أن الشيخ الشعراوي لم يضغط عليها أو يفرض عليها الحجاب وقتها.
 

 

صفية العمري: كلمة السينما النظيفة "معصباني" ومهينة والناس تغيرت عن زمان

أكدت الفنانة الكبيرة صفية العمري، رفضها مصطلح السينما النظيفة الذي انتشر مؤخرا في وسائل الاعلام، قائلة: "السينما النظيفةكلمة وحشة ومهينة ومينفعش نقول كده والسينما فن راقي بتقدم مواضيع فيها فن وفيها تجارة ولكن الكلمة معصباني وده كلام عيبقوي".

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