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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حقيقة دولارات محمد رمضان بموسم الرياض.. عقد قران نهال نبيل

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: عقد قران نهال نبيل، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

محمود حميدة يبكي أثناء تقديم قصيدة عن أطفال غزة

شارك الفنان محمود حميدة عبر حسابه على تطبيق انستجرام، فيديو جديد له يتضامن من خلاله مع القضية الفلسطينية.

وظهر الفنان محمود حميدة في الفيديو وهو يتلو قصيدة عن الأحداث الجارية، وخاصة أطفال غزة الذين يموتون كل يوم ضحية الدمار والعدوان الإسرائيلي.

 

عقد قران المطربة نهال نبيل بحضور الأهل والأصدقاء

احتفلت المطربة نهال نبيل، اليوم الجمعة 24 نوفمبر، بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، في إحدى الفلل على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بحضور الأهل والأصدقاء.

 

بعد نمبر وان.. محمد رمضان يطلق على نفسه لقب الجوكر

أدلي الفنان محمد رمضان، بعدة تصريحات لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، خلال حضوره بروفة حفله أمس الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

بمشاركة شيرين والرباعي وأحمد سعد.. طرح تذاكر حفل روائع السنباطي غدا

تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل روائع السنباطي على مسرح أبو بكر سالم،  مع الفنان صابر الرباعي والفنان أحمد سعد، والفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

تعبان نفسيًا وعضويًا.. مصور تامر حسني يكشف تفاصيل معاناته بعد الإصابة بالاكتئاب

نشر المصور الخاص للفنان تامر حسني، عدة صور من حفل زفاف أحياه الفنان أمس الخميس 23 نوفمبر، بعد فترة من المعاناة من الاكتئاب خلال الأيام الماضية بسبب مشاهد العنف في الحرب على قطاع غزة.

 

أنتم نمبر وان.. محمد رمضان يكرم جمهوره في حفل موسم الرياض

أحيا الفنان محمد رمضان، حفله الغنائي الساهر على مسرح محمد عبده أرينا، مساء اليوم الجمعة، 24 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

 

علي الحجار يكشف كواليس تعرض والده للتنمر

حل الفنان علي الحجار، ضيفًا على برنامج سولد أوت، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، وخلال لقائه كشف كواليس تعرض والده الموسيقار إبراهيم الحجار للتنمر على خشبة المسرح، إلى جانب المُعاناة التي مرّ بها  في بداية رحلته.

 

حقيقة توزيع دولارات على جمهور حفل محمد رمضان بموسم الرياض

كشف أحد الحاضرين بحفل الفنان محمد رمضان، المقام الليلة على مسرح محمد عبده أرينا، عن حقيقة الدولارات التي ألقيت على جمهور الحفل.

محمد رمضان نهال نبيل محمود حميدة غزة شيرين عبد الوهاب تامر حسني علي الحجار موسم الرياض السعودية

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