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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحلول منتصف الليل.. إسرائيل تهدد باستئناف العدوان على قطاع غزة وإنهاء الهدنة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت وكالة رويترز، اليوم السبت، نقلا عن مصدر أمني لم تُسَمِّه، بأن الاحتلال الإسرائيلي يهدد باستئناف العدوان على قطاع غزة؛ إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل.

وأعلنت حركة حماس، مساء اليوم، أنها ستؤجل تسليم الرهائن الإسرائيليين؛ بسبب عدم التزام تل أبيب ببنود الهدنة، ومن بينها وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

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هدنة غزة 

وبدأت أمس الجمعة هدنة إنسانية في غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية قطرية أمريكية، وتستمر لمدة أربعة أيام.

كما جرى أمس أيضا، تبادل عدد من الأسرى لدى حماس والاحتلال، ومن المنتظر أن تمدد الهدنة مرة أخرى وفقا للتطورات خلال الأيام المقبلة.

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