السيسي لاعب شطرنج ماهر.. رئيس المصريين الأحرار يتحدث عن جهود مصر للتهدئة في غزة

تحدث عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، عن تطورات الأوضاع في غزة، خاصة مع قرب انتهاء اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية وتبادل المحتجزين والأسرى.

وقال عصام خليل في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الرئيس السيسي ربان سفينة ماهر، يقود السفينة وسط رياح وأعاصير وأمواج عاتية".

وتابع عصام خليل: "مصر لم تمر في مختلف عصورها بمثل أزمات المنطقة التي نشهدها حاليا".

ولفت عصام خليل إلى أن: "الرئيس السيسي لاعب شطرنج ماهر في التعامل مع الأزمة في قطاع غزة "، مضيفا: "هناك تغير كبير في مواقف دول العالم من الحرب في غزة؛ بعدما كانوا مؤيدين بشكل كامل لإسرائيل".

ونوه عصام خليل، بأن: "الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا أشادا بدور مصر في التوصل إلى هدنة في غزة".