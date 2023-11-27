أخبار التعليم|قرارات جديدة بشأن مصروفات المدارس للطلاب المندرجين ضمن حالات الإعفاء.. غدا قمر الصقيع والظلام ينير سماء مصر بنسبة 100%

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات للعام الجامعي 2023-2024.. اعرف الخريطة الزمنية

مع اقتراب انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات ، ونقدم الخريطة الكاملة للعام الجامعى ومنها موعد امتحانات الفصل الدارسي الأول ،وموعد بدء إجازة الفصل الدراسي الأول ،وبداية الفصل الدراسي الثاني .

لطلاب الدراسات العليا.. نتائج امتحانات دور أكتوبر 2023 في حقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، نتائج امتحانات دور أكتوبر 2023 النتيجة النهائية بعد الامتحان الشفوي للدبلومات الآتية:

قرارات جديدة بشأن مصروفات المدارس للطلاب المندرجين ضمن حالات الإعفاء

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة فى إطار سعى الوزارة نحو المساهمة في التيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما لا يتعارض أو يخل بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة.

أستاذ مناهج: الجامعات تقتحم مجال التنافسية العالمية وتحقيق الريادة

في ظل التطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا والتغيرات المستمرة في سوق العمل، قامت الجامعات المصرية بتطوير مناهجها لتكون أكثر توافقًا مع هذه التغيرات ولتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.

جامعة مدينة السادات .. إفتتاح معرض الكتاب بكلية التربية الرياضية

إفتتحت اليوم الأحد، الدكتورة شادن معاويه، رئيس الجامعة، معرض جامعة مدينة السادات الخامس للكتاب، الذي تنظمه الإدارة العامة للمكتبات، خلال الفترة من ٢٥نوفمبر من الشهر الجاري إلي ٥ ديسمبر المقبل .

مؤسسة حياة كريمة تنظم مؤتمرا للتوعية بالقضية الفلسطينية بجامعة طنطا

استضافت جامعة طنطا اليوم مؤتمر " ادعم فلسطين" الذى نظمته مؤسسة " حياة كريمة" للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام ، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد كلية الحقوق، وفضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الادارة المركزية للمنطقة الازهرية، والدكتورة مجدة الخواجة رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة بالغربية، والدكتورة زينت سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية، والكاتب الصحفي ناصر أبو طاحون رئيس لجنة نقابة الصحفيين بالغربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووكلاء الوزرات وطلاب بالجامعة.

جامعة طنطا تنظم ندوتين للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية |صور

نظمت جامعة طنطا لليوم الثاني على التوالي ندوتين بكليتي التمريض والصيدلة بعنوان "المشاركة حياة - خليك إيجابي – انزل شارك – صوتك أمانة"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

جامعة الدلتا التكنولوجية: التزام بامتحانات منتصف العام ونعمل على تهيئة الأجواء للطلاب

تابع الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية سير اختبارات منتصف الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لجميع البرامج التكنولوجية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، رافقه الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة.

بدر نوفمبر.. غدا قمر الصقيع والظلام ينير سماء مصر بنسبة 100%

تتزين سماء مصر غدآ بظهور بدر نوفمبر، والمعروف بـ قمر الصقيع والظلام فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.