بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف الدفعة القادمة من العلاوات الخمس بهذا الموعد

العلاوات الخمس 2023.. يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف الدفعة القادمة من العلاوة، حيث تصدرت العلاوات الخمس محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية.

ويبحث الكثيرون عن جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 وموعد الدفعة القادمة، حيثُ أتاحت الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، العلاوات الخمس للمساعدة في تحسين الحياة الاجتماعية في ظل حالة التضخّم والغلاء التي يشهده العالم.

ماذا تعرف العلاوات الخمس؟

سبق وتقدم أصحاب المعاش بدعوى قضائية لتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخاصة التي لم تضف إلى الأجر الأساسي، والمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة من الوزارة لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتي صدر بها حكم ملزم للحكومة.

يأتي ذلك في إشارة الى الحكم الصادر عام 2019 عن المحكمة الإدارية العليا.

وطالب أصحاب المعاشات بصرف 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ محسوب عليها معاش الأجر المتغير، وذلك وفقًا لما ورد بالدعوى القضائية المرفوعة والتي تطالب بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، وهو ما أقرته المحكمة بالفعل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر مايو 2020، صدق على القانون الصادر عن مجلس النواب بشأن معاش الأجر المتغير، أو ما يسمى بـ العلاوات الخمس، والتي تقررت بدءًا من 1 يوليو 2006 للمؤمن عليه.

ما الفئات المستحقة للعلاوات الخمس؟

يستحق صرف العلاوات الخمسة من خرجوا على المعاش من شهر يونيو 1987 إلى شهر يونيو 2006، وهذه الفئة لم تصرف العلاوات الخمسة التي تم صرفها لأول مرة في عام 2020.

وأوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جدول العلاوات الخمس والتي أصدرتها الحكومة المصرية، لرفع قيمة الحد الأدنى للمعاش بقيمة 1105 جنيهات، على أن يكون الحد الأقصى للمعاشات 8720 جنيها، بناء على تعليمات الرئيس السيسي، وجاءت العلاوات الخمس كالتالي:

يُشار إلى أنَّ العلاوات تُصرف لفئات ثلاثة، الفئة الأولى تشمل أصحاب المعاش الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه، حيث تم صرف علاوة بالكامل خلال شهر أكتوبر 2023.

أما عن الفئة الثانية فهم أصحاب المعاشات الذين يتراوح معاشاتهم ما بين 2000 إلى 3000 جنيه، حيثُ صرف لهم العلاوة بنسبة 21% خلال شهر أكتوبر 2023.

أما الفئة الثالثة والأخيرة، وهم الذين يتقاضون معاشًا من 3000 جنيه فأكثر فهؤلاء تم صرف علاوة لهم بنسبة 100% في أكتوبر 2023.

جدول صرف العلاوات الخمس

صرف الدفعة الأولى من العلاوات تم في شهر سبتمبر 2023.

صرف الدفعة الثانية من العلاوات سيكون في شهر ديسمبر القادم 2023.

أما الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس ستكون في شهر مارس 2024.

الدفعة الرابعة من العلاوات ستأتي في شهر ديسمبر 2024.