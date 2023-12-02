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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخص سرق زوايا حديدية من أبراج الضغط العالى بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لشرطة الكهرباء بمحاولة أحد الأشخاص سرقة بعض الزوايا الحديدية من أحد أبراج الضغط العالى بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط ( عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية) وبحوزته (3 قطع حديدية مختلفة الأطوال "زوايا أبراج" وزنت حوالى 9 كجم) .

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة وأضاف بسابقة قيامه بسرقة بعض الكابلات الكهربائية من إحدى المشروعات بذات المنطقة والتصرف فيها بالبيع لـ (تاجر خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).. أمكن ضبطه وعثر بالمخزن الخاص به على (كمية من كابلات الجهد المتوسط مختلفة الأطوال والمقاطع وزنت حوالى 80 كيلو جرام).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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