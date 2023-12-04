أسعار ومواصفات سانج يونج توريس 2024 في مصر

تواصل شركة سانج يونج عملاقة تصنيع السيارات الكورية، من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد أن كشفت النقاب خلال نوفبر الماضي، عن نسختها الجديدة كليًا، توريس موديل 2024، والتي تنتمي إلى عائلية السيارات الرياضية.

وتقدم السيارة سانج يونج توريس 2024 محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات وهم COMFORT و ADVANCED والفئة الثالثة LUXURY، وكاملة التجهيزات ADVENTURE، جميعهم يعمل بنفس المحرك، ومع اطلالة الـ SUV ذات المظهر الرياضي.

سانج يونج توريس 2024

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة سانج يونج توريس 2024، وابرز مواصفاتها الفنية.

تحتوي السيارة سانج يونج توريس 2024 على باقة من التجهيزات ومنها، شاشة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، واخرى 8.0 بوصة للتحكم في المناخ، مع مقود حركة متعددة الوظائف "ماتي فانكشن" يدعم الكثير من تنقنيات التحكم، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، سنتر لوك، مرايات جانبية كهربائية.

سانج يونج توريس 2024

وزودت السيارة سانج يونج توريس 2024 بعدد من التقنيات ومنها، رصد النقاط العمياء، مثبت سرعة، التنبيه عند مغادرة المسارات، وسائد هوائية ستارية، متابعة ضغط الاطارات، كاميرا خلفية، حساسات حركة، فرامل تلقائية في حالات الخطر، خاصية المساعدة على حفظ المسار، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

سانج يونج توريس 2024

وتستمد سانج يونج توريس 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 163 حصانا، و280 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

سانج يونج توريس 2024

اسعار سانج يونج توريس 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى COMFORT سانج يونج توريس 2024 بسعر 1,599,000 جنيه.

الفئة الثانية ADVANCED سانج يونج توريس 2024 بسعر 1,699,000 جنيه.

الفئة الثالثة LUXURY سانج يونج توريس 2024 بسعر 1,888,000 جنيه.

الفئة الرابعة ADVENTURE سانج يونج توريس 2024 بسعر 1,999,000 جنيه.