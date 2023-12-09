أخبار توك شو| رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمواطنين .. تحذير عاجل من الأرصاد.. سياسي ينبّه لأمر يهدد الشعب الفلسطيني

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



بنغيّر في شكل القاهرة .. رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمواطنين |فيديو

عرضت قناة "رئاسة الجمهورية"، على يوتيوب، فيديو يرصد تفقد الرئيس السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.



حافظوا عليها | توجيه عاجل من الرئيس السيسي .. فيديو

وجه الرئيس السيسي بمواصلة الحرص على الحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي في إنشاء مختلف الطرق بمحافظة القاهرة طبقا للمواصفات العالمية.

هل الشتاء الحالي الأشد بردوة خلال الـ50 عاما الماضية؟..تحذير عاجل من الأرصاد

رد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على ما يتردد بشأن أن فصل الشتاء الحالي الأشد بردوة خلال الخمسين عاما الماضية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعة والأمطار أيضا.



انزل واختار | بكرى: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن انتخابات الرئاسة 2024 نالت قدرا كبيرا من النقاشات والحوارات الفترة الماضية،وأن المشاركة قضية ضرورية وواجب وطني على كل مواطن.



حسام موافي يوجه نصيحة لمرضى سرطان الكبد

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل مرض سرطان الكبد لكبار السن.

عاوز 20 مليون جنيه سنويا.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي

قال الإعلامي إسلام صادق، إن محمد عبد المنعم واحد من أفضل المدافعين في مصر في الفترة الحالية إن لم يكن الأفضل، وبدأ اللاعب في التفكير في خوض تجربة الاحتراف وبدأ التواصل مع أحد شركات التسويق للبحث عن عروض في بعض الدوريات الأوروبية.

أخطر من القنبلة الذرية| وزير أردني سابق ينبّه لأمر يهدد الشعب الفلسطيني ..فيديو

كشف الدكتور معن القطامين، وزير العمل والاستثمار الأسبق الأردني، مخاطر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه أخطر من القنبلة الذرية على البشر، وخاصة أن العالم في مرحلة بداية توظيف الذكاء الاصطناعي.

مسؤولة بـ "القومي للمرأة": وصلنا لـ 7 ملايين سيدة لتوعيتها بالانتخابات الرئاسية

قالت إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس كان سباق في تهيئة المناخ قبل الانتخابات الرئاسية، بداية من شهر أغسطس الماضي، وتم طرق الأبواب والوصول لـ 7 مليون سيدة في عقر دارها، للحديث حول كل القضايا التي تهم الوطن، وعدم السماح للشائعات المغرضة التي تحاول هز الثقة بالدولة المصرية.

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مجلس الأمن عاجز أمام وقف إطلاق النار بغزة

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن مجلس الأمن الدولي عجز عن آداء واجبه لوقف إطلاق النار في غزة.

رئيس صندوق التنمية الحضرية : تحويل أرض المسبك لمشروع سكني عالمي

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنه تم تحويل أرض المسبك لمشروع سكني عالمي، حيث يجري العمل على إنشاء مشروع متكامل للمواطن.

