أخبار التوك شو| حصاد اليوم الأول من انتخابات الرئاسة 2024.. ومحمد أبوالعينين يوجه رسالة للمشككين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية،

إعلام إيطاليا يشيد بالانتخابات الرئاسية: فرحة واضحة وإقبال كبير فاق التوقعات

سلط الإعلام الإيطالي الضوء على الانتخابات الرئاسية وأشاد بالعملية الانتخابية والتنظيم الواضح بالإضافة إلى الإقبال الكبير على التصويت.



اتخرسوا كلهم.. محمد أبوالعينين يوجه رسالة للمشككين في الانتخابات الرئاسية 2024

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، من أمام اللجان الانتخابية بـ محافظة الإسكندرية، أن هناك التزاما كاملا، وإشرافا كاملا من القضاء، وأن القضاء ينفذ التعليمات الحيادية، والدستورية.



محمد أبو العينين: إقبال الشعب المصري على التصويت بالانتخابات الرئاسية رسالة للعالم

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، أنه يوجه التحية لـ شعب الإسكندرية بالكامل، والقيادت والسيدات والشباب، أثناء الاحتفال بالعرس الانتخابي.



أبو العينين عن المشاركة الانتخابية: النتائج محل إعجاب العالم بالكامل

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن الجميع في عرس انتخابي، وأن النتائج محل إعجاب العالم بالكامل.

ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.. مسيرة حاشدة لأهالي المنوفية أمام اللجان

فتحت اللجان الانتخابية الفرعية باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثاني من بدء عملية الاقتراع.

توافد أعداد كبيرة من الشباب بالشروق للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

كشفت نورهان عادل مراسلة صدى البلد عن تفاصيل اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 من أمام لجنة مدرسة "الشهيد الرائد ياسر جنينة للغات" بمدينة الشروق القاهرة.

وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى وزير الدولة للإنتاج الحربي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

حصاد اليوم الأول لانتخابات الرئاسة 2024.. باحث يرصد التفاصيل

رصد مصطفى عبداللاه، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، حصاد اليوم الأول لـ الانتخابات الرئاسية، قائلًا إن الوضع كان مستقرًا وهادئًا أمس سواء داخل أو خارج اللجان، حيث لم يتم رصد فقد لأية من المقومات الأساسية داخل اللجان الانتخابية.



شاهد.. توافد كثيف من المواطنين أمام لجان الاقتراع فى ثانى أيام الانتخابات

عرضت قناة صدى البلد، مجموعة من الفيديوهات، من أمام اللجان الانتخابية بالمحافظات، وظهر أن هناك توافدا كثيفا من المواطنين أمام لجان الاقتراع فى ثانى أيام الانتخابات.

محمد أبو العينين في الإسكندرية اليوم لمتابعة الانتخابات الرئاسية

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن قناة صدى البلد، تقوم بعمل متابعة مباشرة لـ الانتخابات الرئاسية، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى غلق اللجان، وبعد غلق اللجان.



رمضان صبحي في الزمالك.. سيد معوض يفجر مفاجأة عن وجهة اللاعب المقبلة

رد الكابتن سيد معوض لاعب النادي الأهلي السابق، ومنتخب مصر، على سؤال " هل سينتقل رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز لـ نادي الزمالك" وقال هناك أخبار كثيرة تنشر على انتقال رمضان صبحي، وعبدالله السعيد، لاعب بيراميدز.