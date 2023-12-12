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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أعصابي تعبت.. فيفى عبده: طبيبي نصحني بالذهاب لدكتور نفسى بسبب مشاهد غزة

فيفى عبده
فيفى عبده

كشفت الفنانة فيفى عبده عن تعرضها لأزمة نفسة شديدة بسبب المشاهد المؤسفة التى تشهدها فلسطين من إبادة جماعية على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وقالت فيفى عبده: كنت بأدي واجب ربنا ميكتبهاش على حد، وإحنا كل يوم بنأدي في واجبات وأهل بنتي فلسطينيين وكل يوم أنا في غم لدرجة إن الدكتور قال يودوني عند دكتور نفسي، من كتر ما أعصابي تعبت، مش عارفة أعمل حاجة مفيش في إيدي ولا إيد حد حاجة عمالين ندعي وده مش كفاية، وأطفال متقطعة وحاجات عمرنا ما شوفناها.

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وأضافت فيفى عبده فى تصريحات تلفزيونية ردا على موقفها فى عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي: الناس فهمتني غلط، وفي مرحلة غزة واللي حاصل فيها أنا كل أهل بيتي من غزة فأنا عندي ظروف خاصة وقولت اللفظ ده علشانها، وأنا زي أي مواطن بحب بلدي وبموت في ترابها.

فيفى عبده 

وحرصت الفنانة فيفي عبده على تقديم الاعتذار للصحفيين في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي بعد انفعالها في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي منذ أيام.

وقالت فيفي عبده:" آسفة ليكوا.. كنت منفعلة عشان موضوع غزة مش قصدي حاجة والله.. أنا بحبكم .. انتوا قريتوا عليا.. ربنا يخليكوا ليا".

وأثارت الفنانة فيفي عبده الجدل في تصريحات لها أثناء حضورها عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة.

وقالت فيفي عبده في تصريحات مقتضب للكاميرات:" معنديش حاجة أقولها غير أيامنا سودة ومهببة وأشوفكوا بكره في عزاء تاني".

وظهرت فيفي عبده مرتين مؤخرا مستندة على ابنتها، الأولى لمواساة ريهام عبد الغفور في وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور، والثانية في عزاء ناهد فريد شوقي. 

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