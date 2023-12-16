أمير الكويت|رحيل هادئ لعميد الدبلوماسيين العرب وهذا دوره في إنهاء عزلة قطر

نعت الدولة المصرية أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023، عن عمر يناهز 86 عاما.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، "الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية".

وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

وفاة أمير الكويت

وأعلن الديوان الأميري الكويتي ظهر اليوم السبت، عن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي يعتبر من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد منذ أن نالت استقلالها عام 1962، فمن هو الشيخ نواف؟.

والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هو الأمير السادس عشر لدولة الكويت، والسادس منذ استقلال البلاد عن بريطانيا. وهو الأخ غير الشقيق لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح (الذي حكم الكويت بين عامي 1921-1950).

وتولى الشيخ نواف منصب ولي العهد على مدى 14 عاما، إذ أصدر الأمير الراحل الشيخ صباح قراراً بتزكيته في السابع من فبراير 2006، أي بعد أسبوع من تولي الأمير الحكم، وبايعه أعضاء مجلس الأمة في جلسة خاصة حسبما ينص دستور البلاد.

وولد الشيخ نواف في 25 يونيو عام 1937 في فريج الشيوخ (موقع مجمع المثني حالياً) بمدينة الكويت، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لديوان ولي العهد، حيث نشأ وترعرع في "قصر دسمان"، الذي كان بيت الحكم في عهد والده الأمير أحمد الجابر، وتلقى تعليمه في المدارس النظامية بالكويت، ومن بينها المدرسة المباركية.

وتقلد الشيخ نواف مناصب سياسية ووزارية عدة، بداية من عمله محافظا لحولّى منذ عام 1962 ولستة عشر عاما، ثم وزيراً للداخلية عام 1978، فيما تولى في 1988، وزارة الدفاع، وقادها خلال أشهر الغزو العراقي السبعة، والتي انتهت بتدخل الولايات المتحدة على رأس تحالف عسكري في حرب الخليج الثانية عام 1991.

وعند تشكيل أول حكومة كويتية بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، كُلف الشيخ نواف بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم أصبح نائبا لرئيس الحرس الوطني في 1994، قبل أن يتولى منصب وزير الداخلية من جديد عام 2003، إلى أن تمت تزكيته وليا للعهد في 2006.

وتولى الشيخ نواف إمارة البلاد إثر وفاة الشيخ صباح الأحمد، الذي ترك بصمة واضحة في الداخل، كما كان له دور كبير على صعيد السياسة الخارجية، حيث لعب دور الوساطة في العديد من الأزمات الإقليمية، ولقب بـ"شيخ الدبلوماسيين العرب"، و"عميد الدبلوماسية العربية والكويتية".

إنهاء عزلة قطر

على صعيد السياسة الخارجية، واصل الشيخ نواف نهج سلفه الشيخ صباح، حيث نجحت جهود الوساطة التي كان قد بدأها الأخير في المساعدة في حل الأزمة الخليجية وإنهاء مقاطعة قطر من قبل الثلاثي الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين) بالإضافة إلى مصر، بعد التوقيع على اتفاق العلا الذي أنهى الأزمة في مطلع عام 2021.

وفي بيان صادر عن الديوان الأميري في ديسمبر 2020، أعرب صاحب أمير الكويت عن بالغ سعادته وارتياحه للإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الذي نشب بين الأشقاء، والذي أكدت من خلاله كل الأطراف حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي، كما عكس الاتفاق تطلع الأطراف المعنية إلى تحقيق المصالح العليا لشعوبهم في الأمن والاستقرار والتقدم والرفاهية.

وأكد صاحب الأمير، حينها، أنه "في الوقت الذي نعرب عن سعادتنا لهذا الإنجاز نستذكر بالتقدير الجهود الخيرة والبناءة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، الذي قاد تلك الجهود منذ اليوم الأول لنشوب الخلاف، والذي أرسى قواعد ذلك الاتفاق لتبقى جهود سموه في أعماق وجداننا وفي صفحات تاريخنا.

كما توجه الأمير الراحل حينها، بالتهنئة والتقدير إلى قادة الدول المعنية، لحرصهم على تحقيق تلك الخطوة التاريخية المباركة لخير أبنائنا، وتحقيق تطلعاتهم، وإلى كل الأصدقاء في العالم، على دعمهم لجهود الوساطة التي قامت بها الكويت، والذي كان محل تقدير من جانبنا.

وواجه الأمير تحديات كبيرة على الجبهة الداخلية، إذ لم يمض شهران على توليه الإمارة حتى أجريت انتخابات اكتسحت فيها المعارضة المقاعد النيابية وفازت بأغلبية 31 مقعدا مقابل 19 مقعدا مواليا للحكومة، فيما اعتُبرت نتائج الانتخابات تعبيرا عن غضب شعبي إزاء أداء الحكومة في مواجهة أزمة كورونا.

كما استقالت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح مرتين خلال عام 2021، بسبب خلافات مع مجلس النواب.

وشهد العام الأول لولاية الأمير نواف محاسبة مسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد، حيث احتجز رئيس مجلس الوزراء السابق جابر المبارك الصباح، ووزير الخارجية السابق الشيخ خالد الجراح الصباح، على خلفية اتهامهما بالتورط في اختلاسات ما يعرف بـ"صندوق الجيش"، كما تواصل احتجاز مدير إدارة الجنسية والجوازات السابق، مازن الجراح، بعد اتهامه بالتورط في الإتجار بالبشر.