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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس عبر هذا الرابط

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة صفاء شحاتة عميدة كلية التربية جامعة عين شمس ، أنه تم وضع جدول امتحان الفصل الدراسي الأول للبكالوريوس والليسانس فصل الخريف 2024 جميع البرامج ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

 

وأكدت ، ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.


وشدد عميد تربية عين شمس ، علي جاهزية الكلية لإتمام وتنظيم الامتحانات ، لافتة انه تم مراجعة القاعات والمدرجات لجاهزيتها لاستقبال الطلاب خلال ماراثون امتحانات نهاية العام.

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ونظرا لتزايد أهمية السلامة والتأهب للطوارئ في بيئة الجامعة ، تأتي تجربة الإخلاء كخطوة حيوية لتحقيق هذه الأهداف. حيث تعتبرهذه التجارب لحظات حاسمة لتقويم جاهزية الكلية في التعامل مع مواقف الطوارئ وضمان سلامة أفراد المجتمع بالجامعة . 


وسبق إجراء التجربة حزمة من ورش العمل من خلال إدارة الدفاع المدني بالجامعة ويالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بالكلية وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين والعمال وفريق من اتحاد الطلاب بالكلية  للعمل على الاستعدادات اللازمة للإجراء المتميز لهذه التجربة.
 

وتم تنفيذ التجربة بمبنى الرياضيات  كأحد متطلبات الأمن والسلامة المرتبطة بممارسات الاعتماد الأكاديمي وهدفت  خطة التدريب حماية الأرواح والممتلكات والاستعداد النفسي لمواجهة الأخطار ومعرفة أقرب طرق النجاة بالكلية إلى جانب التنظيم الجماعي للتصرف الأمثل وقت الطوارئ، إضافة إلى تنمية روح التعاون أثناء الأزمات وتجنب الآثار الناجمة عن الفزع وقت الحوادث وما يؤدي بسببه من أخطار وإصابات نتيجة التزاحم أثناء عملية الإخلاء.

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