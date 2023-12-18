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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة مهنئا الرئيس السيسي: خطوة هامة على طريق تعزيز الإنجازات

السيسي
السيسي

تقدم المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تجديد ثقة الشعب المصرى بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة لاستكمال بناء الدولة الحديثة التي أرسى قواعدها منذ توليه مقاليد البلاد في عام 2014.

 

وقال الوزير إن نجاح الشعب المصري في اجتياز تجربة الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثله يعد خطوة هامة علي طريق تعزيز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية نتيجة الاستقرار السياسي في مصر والتي تبعث برسالة للعالم أجمع أن الشعب المصري قادر على تخطى كافة الصعاب ومواجهة التحديات لتحقيق آماله وطموحاته نحو بناء دولته الحديثة.

 

وثمن سمير المشاركة الكبيرة والإقبال من المواطنين في السباق الانتخابي والذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية والوعي والحرص على بناء مستقبل مصر لهم وللأجيال القادمة.

التجارة التجارة والصناعة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لولاية جديدة الانتخابات الرئاسية

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