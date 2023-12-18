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رسائل الرئيس بعد فوزه بولاية جديدة

السيسي للمصريين: فخري بكم لا حدود له.. واختياركم لي تكليف

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة عن رسائل الرئيس السيسي للمصريين بعد فوزه في الانتخابات. 
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توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بكلمة للمصريين اليوم وقال: "اختياركم لي هو أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد، سنعمل معا من أجل مصرنا العزيزة بقوة شعبها واصطفافه الوطني.


ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته بعد فوزه في الإنتخابات الرئاسية، الشكر لجيش مصر وشرطتها وقضائها الذين أمنوا واشرفوا على الملحمة الوطنية الانتخابية التي استدعت الفخر والاعتزاز.
وقال الرئيس السيسي “المشهد الذي تابعته عن كثب، يدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين”.

أيضا قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: أعبر عن عظيم تقديري وامتناني للمصريين كلهم الذين شاركوا في هذا الحدث المهم، في هذا الظرف الدقيق، والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على المستويات كلها».
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمة رسمية له عقب انتخابه رئيسا للبلاد لولاية جديدة،: «ان التحديات تأتي في مقدمتها تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية، والتي تستدعي اصطفاف كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد من الأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام، وكان اصطفاف المصريين تصويتا للعالم كله».

ووجه الرئيس السيسي، كلمته للشعب المصري بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، وقال: " المواطن تصدى للإرهاب، وتحمل الإصلاح الاقتصادي، وواجه الأزمات بوعي وحكمة".
كما قال : "أجدد معكم العهد بأن نبذل معا كل جهد للاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها".
ووضح الرئيس السيسي أن "الجمهورية الجديدة دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار احترام الدستور والقانون".

وتصدر اليوم هشتاج"#السيسي_شعب_مصر_اختاره "تريند موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر خلال اللحظات الحالية.

كما قامت كل مؤسسات مصر وأحزابها بتقديم التهنئة للسيد الرئيس، وانطلقت احتفالات الشعب المصري في شوارع وميادين مصر وامام الجامعات في مختلف المحافظات.
وبعث رؤساء الدول ووزراء مصر برقيات تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بعد أن عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، خلال المؤتمر الصحفي نتيجة الإنتخابات الرئاسية 2024، وأكد أن
المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصل علي 39 مليون 702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات.

كما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات  ، أعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء،والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

مريم كمال رسائل الرئيس السيسي الرئيس السيسي الانتخابات

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