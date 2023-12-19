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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية المحمودية بمركز ههيا

صدى البلد

أكد الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق، أن كلية الطب البيطرى نظمت قافلة بيطرية لقرية المحمودية بمركز ههيا بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2023-2024، وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

وقال رئيس جامعة الزقازيق إن القافلة نفذت تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتم الكشف على 201 حالة حيوانات، و2122 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً، فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

 

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جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى، والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدرا للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.

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