الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. ماذا سيحدث ؟

أمطار وشبورة .. تفاصيل حالة الطقس

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة حول أخر مستجدات حالة الطقس بعد الإنخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

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وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.



وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان- أنه من المتوقع وجود شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وأضافت أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.



ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من المنزل ليلا، لانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء .

وأكدت على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



وكشفت صور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد حالة الطقس اليوم مشيرة إلى سقوط أمطار ويسود طقس بارد خلال الصباح الباكر لطيفة نهارا، إضافة إلى سقوط أمطار وسيطرة الشبورة على الطرق.

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق محدودة، وتسجل درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية.

من جانبها قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة ، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض في معظم المحافظات، حيث نتأثر بمصادر كتل هوائية شمالية.



وأكدت أن الكتل الهوائية منخفضة في درجة الحرارة، وبالتالي سنشعر بانخفاض درجات الحرارة تدريجيا، ليصبح الطقس معتدل نهارا وحذرت من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال فترة الليل والساعات الأولى من الصباح، لتصبح الأجواء باردة وشديدة البرودة.



ولفتت إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على المناطق المطلة على البحر المتوسط، ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية مشيرة الي وجود نشاط في الرياح، مما سيساهم في انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية.



في نفس السياق أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، عن تبقي نوتين عنيفتين تضربان المحافظات الساحلية خلال 11 يومًا المتبقية في شهر ديسمبر الجاري، إذ يصاحبهما سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون غزيرة في بعض الأحيان، فضلًا عن نشاط حركة الرياح، واضطراب حركة الملاحة.

ومن المقرر أن تبدأ نوة الفيضة من اليوم 19 ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام، ويصاحبها سقوط أمطار، ونشاط حركة الرياح التي تتخذ اتجاهًا شماليًا غربيًا.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 22

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 20

كاترين الصغرى 06 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 22

الزقازيق: الصغرى 14 العظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 23

السويس: الصغرى 14 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 13 والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 23