أحمد موسى عن سد النهضة: عندنا رئيس ودولة قادرين على حماية حقوقنا..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي وضع توصيات حاكمة في مسار التفاوض بشأن سد النهضة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"التوصيات تؤكد عدم المساس بحصة مصر من المياه وعدم استخدام سد النهضة كورقة سياسية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر لا تقف ضد التنمية في إثيوبيا لكن لن نسمح باستخدام سد النهضة كورقة سياسية ضد مصر".

واكمل الإعلامي احمد موسى :" إثيوبيا بدأت في بناء سد النهضة في 2011 وذلك كان توقيت الفوضى ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إحنا دلوقتي عندنا رئيس ودولة قادرة على حماية حقوقنا ".