نشرة الفن| ماجد المصري يطلب الدعاء من جمهوره .. ووفاة فنان فلسطيني شهير

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

طمأن الفنان ماجد المصري جمهوره عن حالته الصحية بعد إجرائه لعملية دقيقة بالعين فى أبو ظبي.

أستشهد اليوم الفنان الفلسطيني المسرحي عاهد أبو حامدة عن عمر يناهز ال24 عامًا ، في مجزرة المغازي بوسط قطاع غزة.

كشفت الفنانة سلمي أبو ضيف عن دورها فى أحدث أعمالها السينمائية ، “ليه تعيشها لوحدك” المقرر أن يطرح قريبًا فى دور العرض السينمائية لينافس أفلام رأس السنة.

تصدرت الفنانة حورية فرغلي محركات البحث على موقع جوجل، بعد أن نشرت فيديو من خلال حسابها الرسمي عبر تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام، وتحدثت فيه عن معاناتها وإحساسها الدائم بالوحدة بسبب عدم وجود أصداقاء ولا عائلة فى حياتها.