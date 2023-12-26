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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| ماجد المصري يطلب الدعاء من جمهوره .. ووفاة فنان فلسطيني شهير

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

اللي بيحبني يدعيلي| ماجد المصري يكشف عن حالته الصحية.. فيديو

طمأن الفنان ماجد المصري جمهوره عن حالته الصحية بعد إجرائه لعملية دقيقة بالعين فى أبو ظبي.

 

استشهاد ممثل فلسطيني شهير في مـ جزرة المغازي بغزة |شاهد

أستشهد اليوم الفنان الفلسطيني المسرحي عاهد أبو حامدة عن عمر يناهز ال24 عامًا ، في مجزرة المغازي بوسط قطاع غزة.

 

أعاني من طلاق أهلي| سلمي أبو ضيف تكشف عن أحدث أعمالها .. فيديو

كشفت الفنانة سلمي أبو ضيف عن دورها فى أحدث أعمالها السينمائية ، “ليه تعيشها لوحدك” المقرر أن يطرح قريبًا فى دور العرض السينمائية لينافس أفلام رأس السنة.

 

 

بتحسدونى على ايه| حورية فرغلي توجه رسالة مؤثرة لجمهورها .. فيديو

تصدرت الفنانة حورية فرغلي محركات البحث على موقع جوجل، بعد أن نشرت فيديو من خلال حسابها الرسمي عبر تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام، وتحدثت فيه عن معاناتها وإحساسها الدائم بالوحدة بسبب عدم وجود أصداقاء ولا عائلة فى حياتها.

ياسمين صبري محمد عادل امام ماجد المصري تكريم ماجد المصري فى صدى البلد إطلالة الفنانة سلمى أبو ضيف

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