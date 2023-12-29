تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

خطف البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، الأنظار، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، والتي انتهت لصالح فيوتشر بركلات الترجيح؛ ليصعد لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي "فيسبوك":"مورينيو المدير الفني العالمي في كرة القدم والمدير الفني الحالي لنادي روما ، قال لما سألني صديقي فورموسينيو، مساعدي في الدوري الإنجليزي لمدة 9 سنوات ومدرب فيوتشر عن لقائه في نهائي كأس السوبر المصري؛ أكدت له: «لا تقارن الأهلي بأي فريق مصري أو إفريقي آخر»".

وتابع" انا شوفت الأهلي في كأس العالم للأندية، وتابعت مبارياته، وكان المفروض يلعب النهائي امام مانشستر سيتي، لولا حكم مباراته في قبل النهائي، ومورينو كمل كلامه: لا تستهين بـ موديست، ده مهاجم خطير، ويقدر يخلص المباراة في أي وقت؛ لأنه مهاجم عالمي، ولكن صادفه في مصر حظ عثر".

ونجح الأهلي في تحقيق لقب السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4 / 2 في نهائي مباراة السوبر المصري للأبطال، بعدما سبق وحقق اللقب 13 مرة من قبل.

ومن المقرر أن يحصل فريق الكرة على راحة سلبية لمدة لا تقل عن أسبوع أو عشرة أيام، خاصة أن المنافسات المحلية والقارية ستتوقف طوال الفترة المقبلة بسبب منافسات بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024.