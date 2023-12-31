مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

قررت الحكومة منع سفر القصر أقل من 18 عاما من السفر خارج مصر بداية من 1 يناير 2024 إلى أي دولة خارجية دون ذويهم، وفي حالة سفرهم بمفردهم يجب عليهم الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وأرسلت السلطات القرار السابق إلى الشركة القابضة لمصر للطيران، وباقي الجهات المعنية لتنفيذ القرار المسبق اعتبارًا من 1 يناير 2024، على أنه لن يتم السماح للقصر أقل من 18 عامًا بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم.

وفيما يتعلق بالفرق الرياضية الحاصلة على قرار من وزارة الشباب والرياضة (مع ختم النسر بجمهورية مصر العربية) يمكنها السفر دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصالات، ويتم السماح للفرق الرياضية التي تحمل خطابا من اتحاد اللعبة التابعة لها بالحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال.

في حالة سفر القاصر

وأشار القرار الصادر إلى أنه في حالة سفر القاصر أقل من 18 عاما بمفرده، فإنه يجب عليه الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وأوضح نص قرار منع سفر الأطفال القصر شروط السفر دون سن 18 إلحاقا للتعليمات العامة رقم 1 لسنة 1997 بشأن تنظيم العمل بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية وما لحقها من تعليمات بشأن سفر المصريين للخارج، تقرر الآتي اعتبارا من الأول من يناير 2024:

-عدم السماح للقاصر دون سن 18 عاما بالسفر خارج البلاد لأي وجهة دون ولي الأمر.

-في حالة سفره بمفرده يتعين عليه الحصول على تصريح من إدارة الاتصال بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- يشترط لاستخراج التصريح حضور صاحب الشأن رفقة ولي أمره لإدارة الاتصال وأخذ إقرار ولي الأمر بالموافقة على سفر الحدث بمفرده.

-يتعين على إدارة الاتصال فحص التأشيرات والتحقيق من جدية مبررات السفر القصر عقب الكشف عن صاحب الطلب بإدارتي القوائم والبحث الجنائي وفقا للآلية المعمول بها لاستصدار تصاريح السفر، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وفي نفس السياق، أعلنت شركة مصر للطيران أنه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، لن يُسمح للقصر (أقل من 18 عامًا) بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم، وذلك بناء على تعليمات وصلت إلى الشركة وسوف يتم تطبيقها مع بداية العام على كل شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية.

ولحجز لحجز تذكرة سفر لقاصر غير مصحوب، يرجى الاتصال بمكتب EGYPTAIR المحلي، وستحتاج إلى استكمال نموذج “القُصَّر غير المصحوبين (UM)” قبل التسجيل. وهذا النموذج متاح في مكتب EGYPTAIR المحلي أو من خلال وكيل السفر لديك. وعندما يتم حجز رحلة للقُصَّر غير المصحوبين عبر الإنترنت، يلزمك الاتصال بمكتب EGYPTAIR من أجل استكمال نماذج القُصَّر غير المصحوبين (UM) المطلوبة.