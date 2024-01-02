لامبورجيني كونتاش المشاركة فيلم ذئب وول ستريت.. بهذا السعر

عرضت سيارة لامبورجيني كونتاش الخارقة، التي ظهرة في فيلم ذئب وول ستريت للبيع في مزاد بنيويورك ، وظهرة لامبورجيني كونتاش بحالة جيدة بعد الحفاظ علي حالتها خلال الذكري الخامسة والعشرين .

لامبورجيني كونتاش المشاركة فيلم ذئب وول ستريت تباع بهذا السعر

صنع من سيارة لامبورجيني كونتاش الخارقة عدد 660 سيارة فقط علي مستوي العالم ، وبيع منها اثنتا عشرة نسخة بـ الولايات المتحدة باللون الأبيض.

لامبورجيني كونتاش المشاركة فيلم ذئب وول ستريت تباع بهذا السعر

استخدمت سيارة لامبورجيني كونتاش في فيلم ذئب وول ستريت لإظهار حالة البطل غير المتزنة والمتهورة أثناء القيادة، وتحولت إلى حطام غير قابل للقيادة وباتت أشبه بتحفة فنية .

لامبورجيني كونتاش المشاركة فيلم ذئب وول ستريت تباع بهذا السعر

خضعت لامبورجيني كونتاش المستخدمة في فيلم ذئب وول ستريت الي بعض التعديلات ، وذلك بعدما تركت بصمة في الفيلم، حيث قام البائع في مزاد ار ام سوذبيز، بإعادة تركيب صداد أمريكي الصنع أكبر في الحجم بجانب الاحتفاظ بالجناح الخلفي.

لامبورجيني كونتاش المشاركة فيلم ذئب وول ستريت تباع بهذا السعر

وتميزت سيارة لامبورجيني كونتاش عن نظيرتها المحطمة ببعض الخصائص مثل الصدادات الأوروبية الأصغر حجماً، وعجلة القيادة ذات التصميم الأسود والأبيض.

- محرك لامبورجيني كونتاش :

لامبورجيني كونتاش المشاركة فيلم ذئب وول ستريت تباع بهذا السعر

تحصل سيارة لامبورجيني كونتاش علي قوتها من محرك 12 سلندر سعه 5200 سي سي ، وتنتج قوة 449 حصان، وينتج منها عزم دوران يصل الي 501 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

- سعر لامبورجيني كونتاش :

لامبورجيني كونتاش المشاركة فيلم ذئب وول ستريت تباع بهذا السعر

عرضت سيارة لامبورجيني كونتاش بمزاد بنيويورك للبيع بسعر مليون و 65 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 6 مليون و 187 ألف ريال سعودي تقريباً .