حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

متى يتم صرف شهادات 25%؟ يتساءل الكثير من عملاء بنك مصر والبنك الأهلي من أصحاب شهادات 25% مرتفعة العائد عن الموعد الرسمي لاستحقاق هذه الشهادات وحالات التجديد التلقائي للشهادة.

يذكر أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، قد طرحا شهادات الـ 25% لمدة عام، في يناير 2023، وانتهي أجل الشهادة مع بداية يناير 2024.

وخلال المدة المقررة من يناير 2023 لـ يناير 2024، يتم صرف عوائد شهادة الـ 25% سنويًا والـ22.5% شهريًا.

موعد صرف شهادات الـ 25%

ووفقا لبيان البنكان، يستطيع عملاء بنك مصر والبنك الأهلي، استحقاق العائد السنوي على شهادات الـ 25% اليوم الخميس الموافق 5 يناير 2024 وحتى 1 فبراير من نفس العام، وهو آخر موعد لاستحقاق عائد الشهادة.

ولجأ بنكا مصر والأهلي لاكتتاب شهادات الـ 25% العام الماضي، لعدة أسباب أبرزها مواجهة أزمة التضخم، إضافة إلى تحقيق عائد مناسب للعملاء يتوافق مع سعر الفائدة في البنوك في ذلك التوقيت.

وكانت شهادة الـ 25% في ذلك الوقت تعد أكبر طرح تم تقديمه على شهادات الإدخار، حيث تم إغلاقها في 31 يناير بعد ما جمعت مدخرات بنحو 500 مليار جنيه في 28 يوما.

هل يتم تجديد شهادة 25%؟

يتساءل عملاء البنوك من مستحقي شهادات 25% عن إمكانية تجديد الشهادة تلقائيا عقب انتهاء مدتها، حيث يرغب الكثيرين في مواصلة استثمار أموالهم في هذه الشهادة مرتفعة العائد.

وعادة ما يتم صرف عائد الشهادة بعد انتهائها للعملاء أو تجديدها تلقائيا وربط أصل الشهادة في أخرى مرتفعة وذلك في حالة وحيدة، كما حدث في شهادات الـ 18%.

وسبق وأعلن البنك الأهلي على موقعه الإلكتروني، أن الشهادة 18% غير المتحفظ عليها -غير مضمنة بقرض- سيتم تحويلها لحساب العميل، في تاريخ الاستحقاق.

أما الشهادات المتحفظ عليها -أي حصل العميل على قرض بضمانها- سيتم تجديدها في تاريخ استحقاقها، لكن تستبدل بالشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهري بما يتيح حصول البنك على أقساط القرض الشهرية.

حقيقة إعادة طرح شهادات 25%

تم تداول العديد من الأنباء مؤخرا، عن إعادة طرح شهادة 25% بفوائد أعلى في يناير الجاري عقب انتهائها، إلا أن البنوك الحكومية لم تعلن بعد قرارها بشأن الشهادات الجديدة.

ومن المقرر أن يتم حسم الأمر خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد عقب انتهاء أجل شهادة 25%، حيث من المتوقع تجديد مدة الشهادة لعام آخر بنفس الفائدة أو إعادة طرحها بفائدة أعلى، وفقا لآراء الخبراء والمصرفيون.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما أبقت لجنة السياسات النقدية على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.