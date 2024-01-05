مفاجأة.. لماذا يحتفل الأرمن بعيد ميلاد المسيح يوم 6 يناير؟

نسأل كثيرًا عن سبب عدم احتفال الأرمن بعيد الميلاد في 25 ديسمبر مع بقية العالم.

من الواضح أن التاريخ الدقيق لميلاد المسيح لم يتم تحديده، ولم يتم تسجيله في الأناجيل. ولكن تاريخياً، كانت جميع الكنائس المسيحية تحتفل بميلاد المسيح في السادس من يناير وحتى القرن الرابع.

عيد الشمس

وفقًا لمصادر الروم الكاثوليك، تم تغيير التاريخ من 6 يناير إلى 25 ديسمبر لتجاوز العيد الوثني المخصص لميلاد الشمس والذي تم الاحتفال به في 25 ديسمبر. وكان المسيحيون في ذلك الوقت يواصلون الاحتفال بهذه الأعياد الوثنية. ومن أجل تقويض هذه الممارسة الوثنية وإخضاعها، حددت هرمية الكنيسة يوم 25 ديسمبر باعتباره التاريخ الرسمي لعيد الميلاد و6 يناير باعتباره عيد الغطاس. ومع ذلك، لم تتأثر أرمينيا بهذا التغيير بسبب الحقيقة البسيطة المتمثلة في عدم وجود مثل هذه الممارسات الوثنية في أرمينيا في ذلك التاريخ، وحقيقة أن الكنيسة الأرمنية لم تكن تابعة للكنيسة الرومانية. وهكذا، وحفاظًا على تقاليد أجدادهم، واصل الأرمن الاحتفال بعيد الميلاد في السادس من يناير حتى اليوم.

عيد الميلاد الأرمني، كما يطلق عليه شعبيا، هو تتويج لاحتفالات الأحداث المتعلقة بتجسد المسيح. ظهور الغطاس أو عيد الغطاس (أو Astvadz-a-haytnootyoon باللغة الأرمينية) يعني "إعلان الله"، وهو الموضوع الرئيسي لموسم عيد الميلاد في الكنيسة الأرمنية. ومن الأحداث الكبرى التي يتم الاحتفال بها خلال موسم “عيد الميلاد الأرمني” هي ميلاد المسيح في بيت لحم ومعموديته في نهر الأردن. ويوم هذا العيد الكبير في الكنيسة الأرمنية هو 6 يناير. يقام احتفال يسمى "بركة الماء" في الكنيسة الأرمنية لإحياء ذكرى معمودية المسيح.