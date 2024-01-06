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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. أسعار تويوتا فورتشنر الجديدة.. سيارة موديل 2023 أرخص من الزيرو.. فيات تيبو 2021 مستعملة بهذا الثمن

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أسعار جديدة لـ تويوتا فورتشنر 2024 في مصر.. وصلت كام

شهدت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024، زيادة سعرية ضخمة هي الأولى من نوعها مع بداية العام الجديد، حيث ارتفعت أسعار تلك النسخة بقيمة قدرها 500 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة ومحليًا من هذه السيارة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

 

30 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ جاك JS3 موديل 2024

تعتبر السيارة جاك JS3 هي ثاني ارخص سيارة تقدمها الشركة الصينية في مصر، وذلك عن الفئة الرياضية من طرازات الكروس اوفر، حتى بعد زيادة اسعارها الرسمية بنسبة بلغت 30 الف جنيه، مع بداية شهر يناير من العام الجديد 2024.

 

سعر ميتسوبيشي اكسابندر العائلية في مصر.. بـ7 مقاعد

تعتبر النسخة اكسابندر هي السيارة العائلية الوحيدة، التي تحمل شعار العلامة اليابانية ميتسوبيشي في مصر، حيث تشتهر تلك النسخة بتصميمها الخارجي الكبير نسبيًا، والذي يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، والتي تتسع إلى 7 مقاعد، وتقدم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر في السوق المصري بسعر يصل لـ مليون و160 الف جنيه، حيث يتم طرحها عبر مع فئتين من التجهيزات، وتحت موديلات 2023.

 

أسعار جاك J7 موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة.. اعرف بكام

شهدت قائمة سيارات شركة جاك الصينية المقدمة بالسوق المصري، عددا من الزيادات السعرية الجديدة مع العام الجديد 2024، ومنها النسخة الوحيدة المقدمة من فئة السيدان "J7"، والتي ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 90 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

 

اركب سيارة موديل 2023 بأرخص من سعر الزيرو

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من طرازات 2023 المطروحة للبيع، ومنها النسخة نيسان صني الشهيرة، والتي تعد من ابرز سيارات السيدان التي قدمت في مصر، حيث يتم طرحها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من 612 الف و400 جنيه وذلك تحت موديلات 2024.

 

مرسيدس CLA 180 موديل 2023 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

استطاعت اصدارات شركة مرسيدس الالمانية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل الاسواق المختلفة، نسبة إلى عراقة الصانع الالماني، بالاضافة إلى تنوع الطرازات وقدراتها الفنية، واختلاف التصميمات بين الرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك والسيدان.

 

اركب فيات تيبو 2021 "فبريكا" بالكامل .. بهذا السعر

تعتبر السيارة فيات تيبو، واحدة من أشهر السيارات التي انطلقت داخل السوق المصري، والتي تباع في الوقت الحالي بسعر رسمي يبدأ من مليون و150 الف جنيه، وذلك عن موديلات 2024، بينما يصل سعر الفئة الاعلى تجهيزًا إلى مليون و325 ألف جنيه.

 

إم جي 5 "بحالة الزيرو" أوتوماتيك الفئة الأولى .. للبيع بهذا السعر

تقدم السيارة ام جي 5 بالسوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات وبأسعار رسمية تبلغ 809,990 جنيه للفئة الاولى STANDARD، بينما تأتي الفئة COMFORT بسعر 849,990 جنيه، و889,990 جنيه للفئة عالية التجهيزات LUXURY، وذلك لموديلات 2024.

 

5 سيارات رياضية 2024 يقدمها الصانع الفرنسي في مصر .. اعرف الأسعار

يضم السوق المصري عدد كبير من موديلات 2024، والتي تتنوع بحسب التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، ومنها طرازات الصانع الفرنسي، والتي تضم مجموعة كبيرة من السيارات المطروحة محليًا.

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