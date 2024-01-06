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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام بالمنيا يهنئ أطفال دور الأيتام القبطية بعيد الميلاد المجيد

سكرتير عام المنيا
سكرتير عام المنيا يهني الأطفال

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة بزيارة "ملجأ أمين إبراهيم"  التابع لجمعية جنود المسيح القبطية  الارثوذكسية،  و "دار البنات القبطية" التابعة لجمعية نهضة الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمدينة المنيا، حيث قدم السكرتير العام التهنئة للأطفال والعاملين بالدار بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رافق السكرتير العام خلال زيارته ياسر بخيت وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وحرص على تقديم تهنئة المحافظ بالعيد إلى الأطفال، معربا عن خالص تهانيه بالعيد، وقال إن الأعياد فرصة طيبة لتجديد أواصر المحبة والود، وأكد أن مصر ستظل دائماً نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والتسامح والسلام.

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وقام السكرتير العام  بتوزيع الهدايا التذكارية والعيدية على الأطفال، كما شارك فرحتهم بالتقاط الصور التذكارية معهم في أجواء غمرتها الفرحة والسعادة، داعيا الله عز وجل أن يعم الخير والأمان على ربوع مصر، ويحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

ومن جانبه قدم محافظ  المنيا اليوم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بعدد من المطرانيات والكنائس، شملت جولة المحافظ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا الجديدة.

يشار إلى أنه تم إعادة افتتاح ملجأ أمين بك ابراهيم للايتام وكذلك قاعة الأنبا ارسانيوس للمناسبات خلال الأيام الماضيه.

وقال بيمن فايق رئيس مجلس الإدارة انه تم تطوير الملجأ بما يتناسب مع البيئة الفيزيقيه للأبناء طبقاً للائحه النموذجيه لدور الرعايه لدعم الفئات المهمشه وخلق مستقبل من الفرص المكافئة للأطفال وللشباب فاقدين الرعايه الاسريه في المجتمع 

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