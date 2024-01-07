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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وطن واحد.. محافظ أسوان يزور كنائس الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين للتهنئة بعيد الميلاد

تهنئة محافظ أسوان
تهنئة محافظ أسوان للأخوة الأقباط

شهد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى أسوان  إقبالاً شعبياً لتهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية، وسط أجواء من الود والمحبة.

وقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقه نائبة المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والسفير عبد الله عبد القادر القنصل السودانى بأسوان ، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية والجامعية والسياسية والحزبية والنقابية والتنفيذية، فضلاً عن قيادات الأوقاف والأزهر الشريف ،بزيارة عدد من الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين.

وكان فى استقبالهم بكاتدرائية الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى مطران أسوان وقساوسة وكهنة الكاتدرائية للأقباط الأرثوذكس الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ لحرصه على تقديم التهانى بهذه المناسبة .

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احتفال

تهنئة محافظ أسوان للأخوة الأقباط

وخلال جولته الميدانية على الكنائس أعرب محافظ أسوان عن خالص تهانيه القلبية للإخوة المسيحيين ، أبناء الوطن، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ناقلاً إليهم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار محافظ أسوان إلى أن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة، لا فرق فى ذلك بين مسلم ومسيحى، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار البلاد ، مؤكداً أن احتفالات العام الميلادي الجديد تأتي هذا العام بالتزامن مع فترة رئاسية جديدة شهدت تلاحم المصريين وإقبالهم الكثيف على صناديق الإقتراع خلال الإنتخابات الرئاسية مما أظهر للعالم أجمع بأن المصريين سيظلون دائماً وأبداً نسيجاً واحداً مترابطاً على مر العصور ، مهما كانت التحديات والصعاب.

وأضاف اللواء أشرف عطية أن هذه المناسبة العزيزة فرصة لتجديد أواصر الروابط  بين الجميع وسط مشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين أبناء المجتمع الأسوانى بكافة فئاته وأطيافه وهيئاته  .

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تهنئة

تهنئة محافظ أسوان للأخوة الأقباط

زدعا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن ، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا الحبيبة في خير وسلام ، مع إستكمال مسيرة البناء والعمران من خلال إنجازات حقيقية شهدتها مختلف ربوع محافظة أسوان وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر والمحاور والكبارى والطرق وإحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل وتحديث السيرفيس وغيرها، لافتًا إلى أن تكاتف الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني يدل على قوة وتحدي هذا الشعب العظيم تحت قيادة سياسية حكيمة وواعية .

وعقب ذلك توجه أشرف عطية لتهنئة طائفة الأقباط الكاثوليك حيث كان فى إستقباله راعى الكنيسة الأب أنطونيوس ذكرى والقساوسة والكهنة ، ثم قام عطية بتقديم التهانى لمجلس قساوسة الكنيسة الإنجيلية بعباس فريد .

تهنئة محافظ أسوان للأخوة الأقباط
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