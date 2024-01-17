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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن: وهو فاتح لايف.. انقلاب سيارة فادي خفاجة.. كلام رخيص|ريهام حجاج تكشف حقيقة تعليقها على خبر انفصال ياسمين عبد العزيز

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

وهو فاتح لايف .. انقلاب سيارة فادي خفاجة | تفاصيل

كشفت الفنانة منة جلال عن تعرض الفنان فادى خفاجة لحادث سير مروع أدى لانقلاب سيارته أثناء ظهوره في لايف على تيك توك.

وكتبت منة جلال: “يا جماعة اللي يعرف يوصل لفادى خفاجة الممثل كان لايف على التيك توك والعربية اتقلبت به وتليفونه فصل”.

تعرف على السبب الحقيقي لغياب ياسمين عبدالعزيز عن العرض الخاص لفيلم «الإسكندراني»

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنّه لا يحب العروض الخاصة بالأفلام، لكنه يفضّل الحضور مع الناس، مُفسرًا ذلك بأن العروض الخاصة تشهد مُجاملة كبيرة من الناس.

وأضاف “الشناوي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ممكن الناس تزغرد وتصفق، ولكن الرؤية بتبقى أجمل بالنسبة لحضوري مع الناس".

كلام رخيص|ريهام حجاج تكشف حقيقة تعليقها على خبر انفصال ياسمين عبد العزيز

نفت الفنانة ريهام حجاج الشائعات المتداولة حول تعليقها على خبر انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضى.

وقالت ريهام حجاج من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق إنستجرام:" أنا بعمل الفيديو ده عشان أرد وأنا مش برد على أى إشاعات ،ومن 6 سنين بيتقال كلام أنا عمرى ما قلته ،وأنا عمرى ما رديت .

العرض الخاص لفيلم الاسكندراني الفنان فادي خفاجة الفنانة ريهام حجاج الفنانة منة جلال الفنانة ياسمين عبد العزيز الناقد الفنى طارق الشناوى ياسمين عبدالعزيز

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