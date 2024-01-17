أخبار الفن: وهو فاتح لايف.. انقلاب سيارة فادي خفاجة.. كلام رخيص|ريهام حجاج تكشف حقيقة تعليقها على خبر انفصال ياسمين عبد العزيز

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

كشفت الفنانة منة جلال عن تعرض الفنان فادى خفاجة لحادث سير مروع أدى لانقلاب سيارته أثناء ظهوره في لايف على تيك توك.

وكتبت منة جلال: “يا جماعة اللي يعرف يوصل لفادى خفاجة الممثل كان لايف على التيك توك والعربية اتقلبت به وتليفونه فصل”.

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنّه لا يحب العروض الخاصة بالأفلام، لكنه يفضّل الحضور مع الناس، مُفسرًا ذلك بأن العروض الخاصة تشهد مُجاملة كبيرة من الناس.

وأضاف “الشناوي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ممكن الناس تزغرد وتصفق، ولكن الرؤية بتبقى أجمل بالنسبة لحضوري مع الناس".

نفت الفنانة ريهام حجاج الشائعات المتداولة حول تعليقها على خبر انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضى.

وقالت ريهام حجاج من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق إنستجرام:" أنا بعمل الفيديو ده عشان أرد وأنا مش برد على أى إشاعات ،ومن 6 سنين بيتقال كلام أنا عمرى ما قلته ،وأنا عمرى ما رديت .