"فن بلدي".. مسابقة لتطوير فرق الفنون الشعبية بالأقصر

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات مسابقة "فن بلدي" بقصر ثقافة الأقصر، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، والمنفذة في عدد من المحافظات المصرية بهدف تطوير فرق الفنون الشعبية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تقام المسابقة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبدأت فعاليات التقييم الإقليمي بمشاهدة فرقة قنا للفنون الشعبية بقيادة المدرب أحمد فؤاد وقدمت عروض مستوحاة من التراث القنائى ومنها تابلوة سيدى عبدالرحيم، القلل القناوى، قصب السكر، والفرح القناوى تصميم دكتور سمير جابر، تجميع تراث صفوت البططى، كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق مجموعة من الفقرات الاستعراضية منها الفرح الصعيدى، فقرة موسيقية بقيادة الريس قرشى العزب، ورقصة الصعيدى والفلاحى والنوبى .

شهد الفعاليات أعضاء لجنة التحكيم المكونة من دكتور سمر السعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، دكتور محمد حسنين أستاذ تصميم إخراج الباليه والفلكلور، دكتور جمال عبد الحي أستاذ الموسيقى الشعبية، دكتور خالد متولي أستاذ تصميم الأزياء الشعبية، والفنان محمد الفرماوي مشرف فرقة رضا، وبحضور الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية.

تهدف المسابقة للنهوض بمستوى فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة، ودعمها بتذليل العقبات الفنية والإدارية كافة، بالإضافة إلى تفجير الطاقات الإبداعية للأعضاء والمدربين من خلال إيجاد روح المنافسة بين الفرق المشاركة.