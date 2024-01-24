أخبار الفن| غادة عبد الرازق تثير الجدل داخل البانيو.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى وعمرو عبد العزيز

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

إيرادات الأفلام.. نور النبوي ينتصر على الجميع وفيلم شريف منير مهدد بالسحب

شهدت دور العرض السينمائى ، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى "الإسكندراني" و"أبو نسب"، كما يعرض أفلام "ليه تعيشها لوحدك والحريفة وعصابة عظيمة وأنا وابن خالتى.

وكشف محمود الدفراوى الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس الثلاثاء حيث بلغت قيمتها 2.972.471 جنيه.

بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

خلع أحمد العوضى قلوب عشاقه ومحبيه بعد الإعلان عن تفاصيل مرضه ونقله للمستشفى وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع فى الساعات القليلة الماضية ونرصد فى التقرير التالى تفاصيل أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى بعد تعرضه لوعكة صحية.

يتلقى الفنان أحمد العوضي العلاج داخل أحد المستشفيات بالقاهرة بعد إصابته بأزمة صحية خلال الساعات الماضية في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "حق عرب".

اعتزال عادل إمام يفتح صندوق الذكريات.. نجوم اختفوا عن عشاقهم دون سابق إنذار

مازالت أصداء قرار اعتزال الزعيم عادل إمام مستمرة خاصة بعد تصريح ابنه رامى فى حفل joy awards بالسعودية أنه قرر أن يعيش المرحلة المقبلة مع أسرته ويتفرغ لهم ولأحفاده فى إشارة غير مباشرة بالاعتزال وهو ما اتخذه أيضا عدد من النجوم دون الإعلان حيث قرروا الاختفاء عن الساحة الفنية ولعل من أبرزهم صلاح السعدنى ونجلاء فتحى وعبلة كامل، وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

أصلي لهما.. تعليق ناري من ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز

كشفت ليلى عبد اللطيف خبيرة الابراج بعض التفاصيل عن توقعها بطلاق أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز وذلك خلال لقائها فى برنامج et بالعربى والذى ردت فيه عن كثير من الهجوم الذى تعرضت له بسبب النجمين.

هاني شنودة: ثلاثة عناصر رئيسية سر الموسيقى التصويرية بمسلسل حالة خاصة

كشف الموسيقار هانى شنودة عن ثلاثة عناصر رئيسية كانت السبب فى وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل حالة خاصة.

غادة عبد الرازق تثير الجدل بصور داخل البانيو.. شاهد

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثارت من خلالها حالة من الجدل الواسع خاصة أنها صورت بالبانيو.

أزمة قلبية.. أصعب 48 ساعة في حياة عمرو عبد العزيز

نشر الفنان عمرو عبد العزيز تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تعرضه إلى أزمة صحية شديدة.

سعادتي بالغة أمام الرئيس| محمد نور يعلق على مشاركته باحتفالية عيد الشرطة

نشر الفنان محمد نور تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بشأن مشاركته فى احتفالية عيد الشرطة الـ 72 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.