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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي في أسبوع.. غدا.. بدء تدريبات الدفعة الثانية من الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس| شوف درجاتك

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أهمية التكامل بين البحث العلمي والصناعة، وربط نتائج البحث العلمي باحتياجات سوق العمل، ودعم الابتكار والاختراع، وتنمية مهارات الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وذلك في إطار رؤية “مصر 2030”.


الحق قدم.. آخر فرصة للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة 2024

انطلق التسجيل بـ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، حيث يواصل الطلاب تسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات 2024 وكتابة رغباتهم واختيار الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها في هذه الجامعات، وما زالت تواصل قبول الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها أو القبول المباشر في مكاتب التسجيل.

 


ننشر موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2024، بعد انتهاء امتحاناتهم قبل أيام قليلة، وسط إجراءات وقائية واحترازية تم اتخاذها بشكل مشدد.

 

 

غدا.. بدء تدريبات الدفعة الثانية من الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ من غد، الأحد 28 يناير 2024، تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم “الدفعة الثانية” في مراكز التدريب الرئيسية بكافة المديريات التعليمية بجميع المحافظات.

 

نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس| شوف درجاتك

ينتظر جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات، ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بفارغ الصبر.

رئيس جامعة القاهرة يعزى نقيب الأشراف في وفاة نجلته

تقدم الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بخالص العزاء للدكتور السيد محمود حسين الشريف، نقيب الأشراف، في وفاة ابنته.

أحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية أحدث أخبار التعليم المنشورة اسم أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية أخت أحدث أخبار التعليم

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