أخبار التكنولوجيا|5 علامات يجب الانتباه إليها تنذرك بـ انفجار الهواتف الذكية.. الكشف عن تفاصيل عملاق iQOO الجديد من فيفو

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
الكشف عن تفاصيل عملاق iQOO الجديد من فيفو.. سعر ومواصفات
أكدت العلامة التجارية iQOO التابعة لشركة فيفو، على أن هاتفها الذكي المتميز متوسط المدى iQOO Neo 9 Pro، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي يوم 22 فبراير الجاري.
أوبو تزود 3 هواتف جديدة بـ أندرويد 14
تعمل شركة أوبو Oppo الصينية، على إصدار تحديث ColorOS 14 الرسمي، المستند على نظام التشغيل أندرويد 14، لأحدث هواتفها القابلة للطي.
أداء رائد بسعر معقول.. أفضل هاتف Poco من شاومي بمواصفات مميزة
بدأت شاومي العام الجديد بقوة، حيث قدمت هاتفي Poco X6 5G وPoco X6 Pro 5G عالي الأداء في الهند، يتفوق طراز Poco X6 Pro في الأداء، ويضع نفسه على قدم المساواة مع الهواتف الذكية الرائدة بفضل مواصفاته الرائعة.
مش كل الناس تعرفها.. ميزة خطيرة في واتساب هتحافظ على باقة الإنترنت
يعاني بعض المستخدمين الإنترنت من مشكلة نفاذ باقتهم قبل موعد تجديدها بفترة كبيرة، الأمر الذي يدفعهم للتساؤل حول السر وراء نفاد الباقة الشهرية سريعا، وقد يكون السبب وراء ذلك هو تطبيق واتساب.
عمالقة الفئة المتوسطة.. مقارنة بين ريلمي 12 برو وأوبو Reno 11 Pro
يتنافس مصنعو الهواتف الذكية باستمرار على المركز الأول في مجال الابتكار والأداء، في هذه المقارنة الشاملة، سنتعمق في مميزات اثنين من المنافسين البارزين هما : هاتف ريلمي الجديد Realme 12 Pro وهاتف أوبو المميز Reno 11 Pro.
5 علامات يجب الانتباه إليها تنذرك بـ انفجار الهواتف الذكية.. احذرها
قد يرجع انفجار الهواتف الذكية في الغالب إلى وجود خلل في البطارية، وبسببه قد تحدث العديد من الحوادث المفجعة قد تصل إلى حد الوفاة، من بينها حادث مأساوي، فقدت فيه فتاة صغيرة من الهند تبلغ من العمر 8 سنوات حياتها بعد أن انفجر هاتفها المحمول فجأة الذي كانت تستخدمه لمشاهدة الرسوم المتحركة.