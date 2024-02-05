أخبار التوك شو| السيسي يجتمع بـ مدبولي ووزير الصحة.. رضا عبدالعال يرفض التعليق على عودة سيف جعفر للزمالك

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

السيسي يجتمع بـ مدبولي ووزير الصحة لمتابعة تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع بـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان.

وقال متحدث الرئاسة إن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة وخاصة الأعمال التي تتم في معهد ناصر.



تعليق رضا عبدالعال على عودة سيف جعفر للزمالك.. شاهد

أكد الكابتن رضا عبدالعال لاعب الزمالك السابق والأهلي ومنتخب مصر، أن نادي الزمالك قام بعمل صفقات جديدة خلال الفترة الأخيرة، وأن هذه الصفقات ستضيف الجديد لـ القلعة البيضاء.

وأضاف الكابتن رضا عبدالعال، خلال حواره على قناة تن، أن التعاقد مع عبدالله السعيد، بالتأكيد أمر مميز، ولا يستطيع أحد الحديث عنه، لآن مركز عبدالله السعيد في الزمالك كان غائبا.



بالليل برد جدا.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس اليوم وتكشف عن أماكن سقوط الأمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت التأثر بإرتفاعات قيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية، بمعدل من درجتين إلى أربع درجات، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية صحراوية تكون مرتفعة فى قيم درجات حرارتها.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبري إلى 19 درجة مئوية خلال فترة النهار، موضحة أن الاجواء فترة النهار مائلة للدفئ على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري ومحافظات شمال الصعيد، دافئ فى المحافظات الجنوبية.

هبدنا الأخضر.. خيري رمضان: حملات أمنية مستمرة من الحكومة لضبط أزمة الدولار

علّق الإعلامي خيري رمضان، على أزمة سعر الدولار في السوق السوداء، قائلًا: "هبدنا الدولار”.

وقال خيري رمضان، خلال تقديمه برنامج “مع خيري”، المذاع عبر فضائية “المحور”: “الدولار نزل النهارده لـ53 جنيهًا في السوق السوداء، ولن يكون هذا الرقم هو الموجود إطلاقًا”.

وأشار الإعلامي خيري رمضان: “لمجرد أن الناس شموا ريحة جدية الدولة خافوا، لأن هذا السعر ليس السعر الحقيقي” ومصر هتعدي الأزمة.

وأوضح الإعلامي خيري رمضان، أن هناك حملات أمنية مستمرة من الحكومة على مستوى الجمهورية لضبط الأوضاع وأزمة الدولار.

11 صفقة للزمالك.. ناقد رياضي يعلن مفاجأة من العيار الثقيل |فيديو

أكد الناقد الرياضي شريف جمعة، أن جماهير نادي الزمالك في حالة فرح شديد، بعد قيام إدارة الزمالك بعمل 11 صفقة جديدة، خلال فترة قصيرة من الوقت، وذلك بعد حل أزمة القيد.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الـ 11 صفقة هم: عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز السابق، وأن الاتفاق تم لمدة موسم ونصف ويحق للزمالك تجديد موسم جديد، وتم التعاقد مع مهاب ياسر، سيف فاروق جعفر، وناصر ماهر، وزياد كمال، وأحمد حمدي.

الهلال الأحمر الفلسطيني : استشهاد وإصابة 186 شخصًا بمقر جمعيتنا بخان يونس

كشفت نبال فرسخ، مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد 43 شخصًا وإصابة 143 آخرين داخل مقر الجمعية في خان يونس خلال الأيام الماضية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من نصف سكان غزة في جنوب القطاع الآن بعدما اضطروا للنزوح، موضحة نفاد مخزون الطعام بشكل كامل في مستشفى الأمل والوقود يكفي 6 أيام فقط.

تحتل المركز الأول عالميًا في البرتقال.. تعرف على الصادرات الزراعية بمصر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا عن الصادرات الزراعية بمصر، التي تحتل المركز الأول عالميا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة.

مصر احتلت المركز الأول عالميًا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.

وبلغت الصادرات الزراعية المصرية حوالي 7.44 مليون طن عام 2023 مقابل 4 ملايين طن بـ 2014.



بحضور ملايين الزوار .. نسخة استثنائية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "بحضور ملايين الزوار.. نسخة استثنائية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب".

وقال التقرير: "منذ الساعات الأولى لفتح الأبواب أمام الزوار، تملأ القاعات الجمهور العاشق للثقافة من مختلف الجنسيات، معروضات لأكثر من 5 آلاف عارض تمثل 70 دولة جميعها تصطف تحت مظلة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55".