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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: متابعة الرئيس السيسي لتطوير معهد ناصر يستهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية

على مهران رئيس لجنة
على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات تطوير القطاع الصحي، خاصة تطوير معهد ناصر وإنشاء المدينة الطبية المتكاملة بجامعة عين شمس، تأكيد لإنسانية الرئيس، وأن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى لدى الرئيس، علاوة على توفير حياة كريمة لهم.


وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن تطوير القطاع الصحي في مصر واهتمام الرئيس السيسي به بدأ منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعالجة الأوضاع المالية للأطباء، إذ كانت في الأوقات السابقة غير مناسبة، ما يمثل خطوات للأمام فى تطوير القطاع الصحي فى مصر.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حققت طفرة كبيرة فى المنظومة الصحية على مدار الـ 10 سنوات الماضية، من خلال نجاح مصر فى معركة القضاء على فيروس «سي» ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار، والتى بدأت باستهداف 12 ألف فقط، واليوم تصل لـ 1.9 مليون خلال 4 سنوات، خير دليل على الرغبة الجادة فى تحسين المنظومة.

وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير القطاع الصحي وتأكيده الاهتمام بصحة المواطن المصري كأولوية قصوى للدولة، يحمل بعدا إنسانيا بحرصه على توفير جميع السبل اللازمة فى تخفيف معاناة المرضى والارتقاء بالخدمات المقدمة.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على تطوير القطاع الصحي من خلال  تعزيز الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية في القطاع الصحي، بما يسمح بالتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة، خاصةً الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، إلى جانب المشروعات الأخرى مثل مشروع مقر المعامل المركزية الجديد، ومستشفى أورام منوف، ومشروع تطوير مستشفى أم المصريين، فضلاً عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

علي مهران مجلس الشيوخ السيسي معهد ناصر

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