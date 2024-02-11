أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك: سأتخلص من رقم هاتفي وX البديل.. والشركة المطورة لـChatGPT تحقق إيرادات بـ2 مليار دولار

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يتميز هاتف Xiaomi 12T Pro من شركة شاومي بمواصفات كبيرة للغاية حيث يمكنه المنافسة مع هواتف الفلاجشيب ولكن بسعر أرخص، حيث يضم الهاتف كاميرا فائقة الدقة 200 ميجابكسل مع معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية.

أكدت شركة ميتا أنها لن "توصي بشكل استباقي بالمحتوى السياسي من الحسابات التي لا يتابعها المستخدمون على تطبيق Threads.



"في غضون بضعة أشهر، سأتوقف عن استخدام رقم هاتفي وسأستخدم X فقط للرسائل النصية ومكالمات الصوت والفيديو،" هكذا كتب الملياردير إيلون ماسك على منصته X معلنًا بذلك تحديثًا هو الأكبر من نوعه.



يتميز هاتف Oppo A78 من شركة أوبو بأنه واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية التي تقدم مواصفات مميزة أبرزها بطارية ضخمة قادرة على الاستمرار حتى يوم كامل مع شحنة واحدة.



أعلن ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، الشركة المالكة لـ جوجل، أن عدد المشتركين في خدمة Google One تجاوز 100 مليون مستخدم.



تجاوزت إيرادات شركة OpenAI والمطورة لأداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT ملياري دولار على أساس سنوي محققة بذلك النمو الأسرع في التاريخ بين شركات التكنولوجيا.