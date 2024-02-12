أنشطة وفرص تدريب .. جهود مكثفة من الجامعات التكنولوجية لدعم طلابها على مدار العام.. وانتظام الدراسة بالترم الثانى

أعلنت الدكتور هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، عن إنتظام العملية التعليمية بكليات جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بعد انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني وفقًا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة التعليمة المناسبة والتي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وأشارت الدكتور هبة فاروق سالم على ضرورة إنتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة.



واكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم التكنولوجي يُعد أحد المسارات المهمة في التعليم الجامعي، مشيرًا إلى متابعة الوزارة لتطبيق الجامعات التكنولوجية أحدث النُظم العالمية في التعليم والتدريب.



وأضاف أن ذلك يتم من خلال تجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية متميزة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية.



وقال الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023 / 2024.

وأوضح أن الجامعة قامت باتخاذ خطوات لتوقيع اتفاقية أولية مع جامعة جنوب الصين التكنولوجية؛ والتي بموجبها سوف يتم تدريب طلاب مرحلة البكالوريوس بجامعة أسيوط في جامعة جنوب الصين التكنولوجية في تخصصات العلوم الصحية والدوائية وتقنية عمل الأجهزة والذكاء الإصطناعي، وإتاحة فرص الحصول على منح للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة من الجانب الصيني، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع (جامعة بدر بأسيوط، المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة)، فضلًا عن استقبال وفود من جهات حكومية وصناعية مُختلفة لبحث سُبل التعاون المشترك.

واشار الى أنها قد وفرت الجامعة فرصًا تدريبية وزيارات ميدانية للطلاب في عدد من المؤسسات التعليمية والصناعية، وعُقد دورات تدربيبة متنوعة للطلاب في مختلف التخصصات، كما نظمت الجامعة الملتقى الرياضي الأول لطلاب جامعات محافظة أسيوط، بالإضافة إلى المشاركة في المنتدى البيئي "الحلم الأخضر"، والمؤتمر التقني "Devfest 23" ومبادرة "شباب من أجل مصر"، بالإضافة إلى معسكر البرنامج التدريبي إعداد القادة العام، ومعسكر الكشافة لطلاب لجنة الجوالة بالجامعة، كما نظمت الجامعة عدد من الندوات التوعوية والتثقيفية وورش العمل المختلفة.

نظمت الجامعات - أيضًا - العديد من المسابقات والفعاليات الرياضية خلال الفصل الدراسي الأول 2023-2024، منها (دوري كرة قدم خماسي، مسابقة تنس طاولة، مسابقة شطرنج)، كما شاركت الجامعة في العديد من المسابقات الخارجية منها المسابقات الثقافية والفنية والرياضية، ودورة الصداقة بسوهاج، وحصلت الجامعة على عدد من المراكز الأولى في المنتدى البيئي ودورة الصداقة للمعاهد العليا والمتوسطة بسوهاج، وكذلك احتفلت الجامعة بالذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر المجيد، وتمت إقامة حفل ليوم التميز البحثي، وآخر لتكريم الطلاب المتميزين، بالإضافة إلى حفل ختام الأنشطة الرياضية للجامعة وتكريم الطلاب الفائزين، وتنظيم رحلة ترفيهية للطلاب المُتميزين في الأنشطة الطلابية.