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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي عاجل بشأن محاكمة المتهم في مصرع أشرف عبدالغفور

الفنان أشرف عبد الغفور
الفنان أشرف عبد الغفور

قرار جديد في محاكمة المتهم بمصرع الفنان أشرف عبدالغفور، حيث قررت محكمة جنح أكتوبر تأجيل المحاكمة  لجلسة 19 فبراير لضم التقارير.

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تفاصيل قضية المتهم في مصرع أشرف عبدالغفور

وقال شعبان سعيد دفاع أسرة الفنان أشرف عبدالغفور: لم ترد التقارير الفنية لفحص سيارة المجني عليه والمتهم، وأنا مصمم على ضم التقارير الفنية ومتمسك بدفاعي السابق، مشيرا إلى أنه قدم حافظة مستندات ضمت صور فوتوغرافية للسيارة المملوكة للفنان واضح فيها تهشم كامل من الخلف بشكل مرعب وهو ما يثبت خطأ المتهم، وأعاد طلبه بتوقيع أقصى عقوبة علي المتهم.

وكانت وجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كما استمعت للمتهم وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله، حيث كشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر  إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث من الأمام.

وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور، حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك.

ووجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبدالغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

وكلفت النيابة العامة مهندس فني بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبدالغفور والتي أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

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