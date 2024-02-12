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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتي مش عادية.. مها ترفع قضية خلع: لقيت شريط منشطات في الدولاب

المنشطات الجنسية
المنشطات الجنسية

مها زوجة ثلاثينية أقامت قضية خلع ضد زوجها في محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعدما اكتشفت تعاطيه المنشطات الجنسية وعثورها على شريط خاص بالمنشطات الجنسية في طيات ملابسه بدولاب غرفة النوم، وحاولت مها اللجوء إلى الأسرة لوضع حلول إلا أن زوجها أهانها قائلا لها «ما أنا بعمل كل كدة عشانك ما أنتي اللي مش عادية» فقامت برفع قضية خلع للتخلص منه.

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مها ترفع قضية خلع ضد زوجها

سردت مها قصتها مع زوجها حيث قالت إن زواجها استمر لمدة 4 سنوات أنجبت فيها طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف، ولم تكتشف شيئا طوال سنوات الزواج، كما أن زوجها كان طبيعيا في المعاملة معها، إلا أن العلاقة الزوجية كانت بالنسبة له إدمانا وأخبرتها إحدى صديقاتها بأن هناك شيئا غير طبيعي في الأمور وكانت تحدث نفسها بأن الأمور مستقرة وأنه شيء طبيعي.

وقالت مها التي أقامت قضية خلع في محكمة الأسرة بمصر الجديدة «أنا عمري 35 سنة اتجوزت من 4 سنين بعد فترة خطوبة سنة، جوزي اتقدم لي عن طريق والدي لأنه كان شغال معاه في الشركة وشافني أكتر من مرة لما كنت بقابل بابا تحت الشغل بتاعه، وساعتها بابا وافق وأنا قلت موظف ومحترم وقعدت معاه ولقيته شخصية كويسة جدا ومحترم ومؤدب».

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وتابعت مها بعد أن أقامت قضية خلع بالمحكمة «اتجوزته بعد سنة خطوبة، وفي البداية كانت الأمور طبيعية جدا ومكنش في مشاكل بيني وبينه لكن كان عنده فرط في العلاقة الزوجية بطريقة أنا مكنتش اعرف ده صح ولا مش طبيعي، وكنت بسأل قرايبي أو صاحباتي وكان منهم اللي بيقول عادي وطبيعي واللي بيقول فيه حاجة غلط، وأنا مكنتش فاهمة حاجة، وبعدها حملت في بنتي اللي عندها دلوقتي سنتين ونص».

وأكملت مها قصتها ورفعها قضية خلع على زوجها «بعد السنين دي كلها وأنا بوضب الدولاب لقيت جاكيت قديم عنده قلت لما اشوفه وأطلعه عشان نديه لحد يستفيد بيه ولما شوفته لقيت فيه شريط شكله غريب وعملت سيرش باسم الدواء ولقيته منشط جنسي، ومكنتش فاهمة ده بيعمل ايه هنا وسبت الشريط والجاكيت زي ما هو، وعدى اسبوع بيني وبين جوزي، وبعدها فتحت الدولاب تاني اشوف الشريط».

اختتمت مها قصتها مع زوجها «لما فتحت لقيت الشريط ناقص واستنيته لما جه وسألته قالي مش بتاعي قلت له أنت كداب ولما اتخانقت معاه قالي أنا بعمل كدة عشانك وعشان انتي مش عادية مش عشان حاجة تانية، وجبت له أخواته لكن هو شتمني قدامهم وقالي مش عاجبك اطلعي بره، وبعدها روحت محكمة الأسرة ورفعت قضية خلع ضده عشان أخلص منه ومن تصرفاته».

قضية خلع مها زوجة محكمة الاسرة المنشطات الجنسية العلاقة الزوجية

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