24 ساعة.. قرار قضائي عاجل في التعدى على ملكة جمال العرب السابقة

واقعة التعدي على ملكة جمال العرب السابقة داخل كافيه بمنطقة أكتوبر في الجيزة، والتي عاقبت فيها محكمة جنح أكتوبر سيدة بالحبس 24 ساعة لاتهامها بالتعدي على ملكة جمال العرب السابقة داخل الكافيه.

تفاصيل الاعتداء على ملكة جمال العرب

قضت محكمة جنح أكتوبر بمعاقبة سيدة بالحبس 24 ساعة لاتهامها بالتعدي على ملكة جمال العرب السابقة داخل كافيه كائن بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، على خلفية التعدي على المجني عليها من قبل السيدة وطليق المجني عليها ملكة جمال العرب السابقة حسام حسني.

حررت المجني عليها - ملكة جمال العرب السابقة - بلاغ ضد طليقها المنتج حسام حسني شقيق الفنان تامر حسني، لاتهامه وسيدة أخرى بالتعدي عليها داخل كافيه شهير بأحد المراكز التجارية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات في الواقعة.

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وكانت ن.ع، طليقة المخرج حسام حسني، حررت محضرا ضد طليقها -حسام حسني شقيق الفنان تامر حسني وسيدة بالتعدي عليها داخل كافيه بمركز تجاري شهير بمنطقة السادس من أكتوبر في الجيزة قالت فيه أنه تم الاعتداء عليها والتشابك بالأيدي بسبب خلافات بينهما.

وأوضحت التحريات الأولية، أن ملكة جمال العرب السابقة تعرضت لبعض الإصابات نتيجة التشابك بينهما، وبإبلاغ النيابة طلبت تفريغ كاميرات المركز التجاري والكافيه في مكان التعدي عليها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ثم قررت محكمة جنح أكتوبر حبس المتهمة 24 ساعة.