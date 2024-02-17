لو خريج هندسة .. فرص عمل لن تعوض بالبنك الأهلي

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .

فرص عمل البنك الأهلي



وتوفر البنوك فرص عمل و وظائف شاغره للشباب الخريجين ومن بينها البنك الأهلي الذي أعلن عن حاجته لموظفين داخل المقر الرئيسي بالبنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.

وتتوافر فرص عمل الأهلي لحديثي التخرج من خريجي 2019 حتي 2023 إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الالتحاق بالعمل في المجال المصرفي، على أن يتم منحهم مرتبات تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية ولاحتياجاتهم المادية.

التخصصات والكليات المطلوبة فى وظائف البنك الأهلي



وتشمل التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وظائف البنك الأهلي ما يلي :-

- كلية تجارة لتخصصات تجارة خارجية وإدارة وتسويق وتمويل والضرائب والمحاسبة.

- كليات إدارة الأعمال تخصصات تسويق ولوجيستيات وإدارة أعمال دولية ومنشأة مالية ونظم ومعلومات إدارية وموارد بشرية ومالية وائتمان وبنوك.

- كليات اقتصاد وعلوم سياسية.

- كليات تكنولوجيا المعلومات.

- كليات حاسبات ومعلومات.

- كليات هندسة حاسبات.

- كليات الحقوق.



شروط فرص عمل البنك الأهلي الجديدة



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على وظائف البنك الأهلي والتي تتضمن ما يلي :-



- يشترط يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- يشترط أن يكون المتقدمين من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

- يشترط ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا والجدول المرفق.

- يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عام عند التعيين.

-يشترط ان يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

طريقة التقديم فى فرص عمل البنك الأهلي المصري

ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل البنك الأهلي الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبنك، ثم الدخول إلى أيقونة الوظائف الموجودة أعلى يمين الصفحة الرئيسية، ثم ملء الاستمارة الخاصة بطلب التوظيف بالبيانات المطلوبة.