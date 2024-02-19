طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر المستجدات في أحوال الطقس .

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هيئة الأرصاد الجوية قالت إننا نشهد استقرارا نسبيا في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء

وانه من المتوقع ان يسود اليوم طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، و مائل للدفء على السواحل الشمالية.

ويكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وعن اهم الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم

فحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وقدمت الهيئة نصائح مهمة لقائدي المركبات لمواجهة الشبورة والضباب والتى جاء كالتالى:

-تفقد حالة الإطارات.

-التأكد من فاعلية مساحات الزجاج، واستعمالها بصفة مستمرة

-التركيز وعدم الانشغال عن الطريق.

-تخفيف السرعة فكلما كانت السرعة أقل سهل السيطرة على السيارة.

-حافظ على مسافة بينك وبين السيارة التى أمامك لتفادى الاصطدام بها.

- الالتزام بتعليمات رجال المرور

- القيادة بهدوء تام أثناء فترة الشبورة

- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

-استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير

لان الشبورة المائية تعد احدى أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة سير المركبات و حركة الملاحة الجوية (الطيران).



وحول فرص سقوط الأمطار

فسنشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حيث ستشهد بعض مناطق الوجه البحري، اليوم، فرص أمطار بنسبة 30%،أما عن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فإنه يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا.وحول فرص الأمطار خلال الطقس اليوم، والقاهرة تشهد فرص أمطار ضعيفة بنسبة حدوث 20% تكون متفرقة على مناطق مختلفة.



ولكن الأرصاد حذرت في بيان عاجل، اليوم، من أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات، إذ تستمر الأمطار على مدار الـ48 ساعة المقبلة، وهذه المحافظات هى الإسكندرية، وبورسعيد، ومطروح، والدقهلية، والبحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ.

فضلا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحرين

فتكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية

وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .



ومن جانبها وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الشبورة والأمطار وتمثلت هذه النصائح فيما ياتى

خفض سرعة السيارة الى 30 كم/ ساعة

إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامي فى الوضع المنخفض.

استخدام أنوار الانتظار.

فتح رجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.

استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.

الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السرعة بأي حال من الأحوال.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن

ضرورة استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا

استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى

عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة

عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث

زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة

عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة

عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام مع الطريق

والالتزام بتعليمات رجال المرور.

من الأفضل عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة.

